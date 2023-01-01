اجمع بيانات Zero-Party باستخدام استطلاعات ما بعد الشراء وحملات التقاط البريد الإلكتروني والاستطلاعات والنماذج التفاعلية. إعداد بدون تعليمات برمجية لـ Shopify وBigCommerce وWordpress.

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