Yay! Forms

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

المسوحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. قم بإنشاء نماذج تلتقط مشاعر الجمهور.

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