تعتبر ZayZoon شركة رائدة في مجال الوصول إلى الأجور المكتسبة (EWA) من خلال منتجنا الرائد "الأجور حسب الطلب". يمكن للموظفين الوصول إلى جزء من يوم الدفع مقدمًا.

الموقع الإلكتروني: zayzoon.com

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