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Transitions DJ

Transitions DJ

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: transitions.dj

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Transitions DJ على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

برنامج DJ للويب مع دعم MIDI Transitions DJ هو تطبيق لمزج الموسيقى مع جميع الأدوات اللازمة لتنسيق DJ لحفلتك القادمة أو تسجيل مزيج من أغانيك المفضلة. لتلبية احتياجاتك الموسيقية، يتكامل Transitions DJ مع مكتبة الموسيقى المحلية الخاصة بك وكتالوج SoundCloud عبر الإنترنت. ستجعلك عناصر التحكم والتنقل السلسة تمزج الأغاني بدقة وسلاسة للحصول على هذا المزيج المثالي. سمات: - الوصول إلى SoundCloud - الوصول إلى الملفات المحلية - مكتبة iTunes (إن وجدت) - تسجيل - كشف BPM - مزامنة الإيقاع - حلقات - قفل المفتاح - عجلات الركض - عمل فني للألبوم - معادل صوت ثلاثي الموجات مع مفاتيح إيقاف - نقاط جديلة - أشكال موجية قابلة للتكبير، ملونة حسب تردد الصوت - التعليقات التوضيحية للإيقاعات والأشرطة والعبارات (الآية والجوقة وما إلى ذلك) وحدات تحكم ميدي: -دينون دي جي MC2000 -دينون دي جي MC4000 - دينون دي جي MC6000 - دينون دي جي MC6000MK2 - الجوزاء MIX2Go - هرقل دي جي كونترول كومباكت - هرقل DJControl غريزة P8 - ايون اكتشف دي جي - M-Audio X-Session Pro - نومارك DJ2GO - نومارك DJ2GO2 - نومارك ميكس تراك 3 - نومارك ميكس تراك II - نومارك ميكس تراك بلاتينيوم - نومارك ميكس تراك برو 3 - نومارك ميكس تراك برو II - نومارك ميكس تراك برو - نومارك ميكس تراك - نومارك بارتي ميكس - بايونير DDJ-ERGO - بايونير DDJ-RB - بايونير DDJ-RR - بايونير DDJ-RX - بايونير DDJ-RZ - بايونير DDJ-SB - بايونير DDJ-SB2 - بايونير DDJ-SB3 - بايونير DDJ-SR - بايونير DDJ-SR2 - بايونير DDJ-SX - بايونير DDJ-SX2 - بايونير DDJ-SZ - بايونير DDJ-SZ2 - بايونير DDJ-WeGO - بايونير DDJ-WeGO2 - بايونير DDJ-WeGO3 - بايونير DDJ-WeGO4

الموقع الإلكتروني: transitions.dj

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Transitions DJ. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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