Помощь рядом

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

"المساعدة قريبة" هو مشروع اجتماعي ياندكس لدعم الجمعيات الخيرية وغيرها من المنظمات غير الربحية.

الموقع الإلكتروني: help.yandex.ru

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