WebCatalog
WrapCart

WrapCart

wrapcart.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من WrapCart على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

جلود الهاتف المحمول لأكثر من 500 طراز هاتف. الشركة الرائدة في مجال تصنيع الجلود المحمولة في الهند. Samsung Mobile Skins، Vivo Mobile Skins، Oppo Mobile Skins، Apple Mobile Skins، Realme Mobile Skins، Poco Mobile Skins، Moto Mobile Skins إلخ. أفضل أغطية الهواتف المحمولة في الهند. أفضل جلود الهاتف المحمول في الهند. جلود الهاتف المحمول في الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.

الموقع الإلكتروني: wrapcart.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ WrapCart. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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