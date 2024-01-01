Wordly
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الموقع الإلكتروني: wordly.ai
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Wordly على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
AI Translation and Captioning Make meetings & events more inclusive, accessible, and engaging. Live Two-way Translation for 50+ Languages Listen to Audio or Read Text In-person, Virtual, Webinar, & Video Formats High Quality, Easy Setup, Very Affordable Over 2 Million Users | Rated #1 on G2
الموقع الإلكتروني: wordly.ai
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