WebCatalog

Wordly

Wordly

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: wordly.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Wordly على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

AI Translation and Captioning Make meetings & events more inclusive, accessible, and engaging. Live Two-way Translation for 50+ Languages Listen to Audio or Read Text In-person, Virtual, Webinar, & Video Formats High Quality, Easy Setup, Very Affordable Over 2 Million Users | Rated #1 on G2

الموقع الإلكتروني: wordly.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Wordly. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Webex Events

Webex Events

socio.events

Aventri

Aventri

eventscloud.com

Superevent

Superevent

superevent.com

Brella

Brella

brella.io

Transcribe

Transcribe

transcribe.wreally.com

InEvent

InEvent

inevent.com

Voicemaker

Voicemaker

voicemaker.in

Webex

Webex

webex.com

SpatialChat

SpatialChat

spatial.chat

G2 Marketing Solutions

G2 Marketing Solutions

sell.g2.com

DenoLyrics

DenoLyrics

denolyrics.com

ScriptMe

ScriptMe

scriptme.io

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.