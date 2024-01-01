WizVille

WizVille

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: wizville.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من WizVille على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تقوم WizVille بتحويل تجربة العملاء إلى محرك للنمو! تتيح منصتنا إمكانية إشراك جميع الموظفين في تحسين تجارب العملاء، قبل وأثناء وبعد البيع، على جميع قنوات الاتصال الخاصة بك، لكسب المزيد من العملاء المخلصين والترويجيين. في المتوسط، يحصل عملاؤنا على 10% في NPS كل عام ويزيدون من تقييماتهم على منصات مراجعة العملاء العامة بنسبة 20%.
الفئات:
Business
مراجعة برامج الإدارة

الموقع الإلكتروني: wizville.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ WizVille. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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EmbedSocial

EmbedSocial

embedsocial.com

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

PowerReviews

PowerReviews

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