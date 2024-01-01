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Wit.ai

Wit.ai

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الموقع الإلكتروني: wit.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Wit.ai على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Wit.ai is an API that makes it easy for developers to build applications and devices that you can talk to.

الفئات:

Software Development
برامج منصات البوت

الموقع الإلكتروني: wit.ai

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Momento

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Discuro

Discuro

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