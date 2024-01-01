قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Wit.ai is an API that makes it easy for developers to build applications and devices that you can talk to.

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الموقع الإلكتروني: wit.ai

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