قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

قام تطبيق Wine Routes، وهو تطبيق جديد يساعد المستخدمين على التخطيط للرحلات والسفر إلى بلد النبيذ، بإعادة اختراع تجربة بلد النبيذ. التطبيق، الذي طورته شركة التكنولوجيا Grapexchange ومقرها مقاطعة سونوما، هو عبارة عن منصة ثنائية الغرض تقدم خدمات متكاملة للغاية لكل من المستهلكين وشركات النبيذ، مما يسمح لهم بالتواصل والنمو بشكل لم يسبق له مثيل.

الموقع الإلكتروني: wineroutes.com

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