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Wine Routes

Wine Routes

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الموقع الإلكتروني: wineroutes.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Wine Routes على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قام تطبيق Wine Routes، وهو تطبيق جديد يساعد المستخدمين على التخطيط للرحلات والسفر إلى بلد النبيذ، بإعادة اختراع تجربة بلد النبيذ. التطبيق، الذي طورته شركة التكنولوجيا Grapexchange ومقرها مقاطعة سونوما، هو عبارة عن منصة ثنائية الغرض تقدم خدمات متكاملة للغاية لكل من المستهلكين وشركات النبيذ، مما يسمح لهم بالتواصل والنمو بشكل لم يسبق له مثيل.

الموقع الإلكتروني: wineroutes.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Wine Routes. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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