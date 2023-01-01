WebCatalog
Willa

Willa

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: willa.app

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Willa على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ويلا هو اسم مؤنث. ومن الشخصيات البارزة التي تحمل هذا الاسم: ويلا أو جويلا من بروفانس (توفيت قبل 924)، ملكة الفرنجة في أوائل العصور الوسطى ويلا من توسكانا (توفي عام 970)، زوجة ملكة بيرينغار الثاني ملك إيطاليا ويلا براون (1906-1992)، طيارة رائدة أمريكية من أصل أفريقي، وناشطة ضغط، ومعلمة، وناشطة في مجال الحقوق المدنية. ويلا كاثر (1873-1947)، روائية وكاتبة أمريكية ويلا ماكغواير كوك (1928-2017)، بطلة أمريكية عالمية ثلاث مرات وبطلة وطنية في التزلج على الماء 18 مرة. ويلا فيتزجيرالد (مواليد 1991)، ممثلة أمريكية ويلا فورد، الاسم المسرحي للمغنية وكاتبة الأغاني والممثلة الأمريكية أماندا لي ويليفورد (من مواليد 1981) ويلا هولاند (مواليد 1991)، ممثلة وعارضة أزياء أمريكية ويلا كيم (ولاه مي أوك كيم) (1917-2016)، مصممة أزياء أمريكية للمسرح والرقص والسينما ويلا موير (1890-1970)، روائية وكاتبة مقالات ومترجمة اسكتلندية ويلا أونيل (مواليد 1973)، ممثلة نيوزيلندية ويلا بياتريس بلاير (1909–2003)، معلمة أمريكية من أصل أفريقي، ورئيسة كلية وناشطة في مجال الحقوق المدنية ويلا شاليط (مواليد 1955)، نحاتة ومنتجة ومصورة ومؤلفة وناشطة أمريكية ويلا شنيبيرج (مواليد 1952)، شاعرة أمريكية ويلا، بطلة مسلسل الرسوم المتحركة التلفزيوني الفرنسي الكندي Willa's Wild Life إعصار ويلا، أكتوبر 2018، عاصفة المحيط الهادئ

الموقع الإلكتروني: willa.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Willa. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Maui Jim

Maui Jim

mauijim.com

Air New Zealand

Air New Zealand

airnewzealand.com

Essence

Essence

essence.com

Atlas Obscura

Atlas Obscura

atlasobscura.com

Foreign Policy

Foreign Policy

foreignpolicy.com

Philippine Airlines

Philippine Airlines

philippineairlines.com

Coupa

Coupa

coupa.com

Star+

Star+

starplus.com

FedEx

FedEx

fedex.com

Mother Jones

Mother Jones

motherjones.com

Kayak

Kayak

kayak.com

GUCCI

GUCCI

gucci.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية