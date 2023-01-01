ويلا هو اسم مؤنث. ومن الشخصيات البارزة التي تحمل هذا الاسم: ويلا أو جويلا من بروفانس (توفيت قبل 924)، ملكة الفرنجة في أوائل العصور الوسطى ويلا من توسكانا (توفي عام 970)، زوجة ملكة بيرينغار الثاني ملك إيطاليا ويلا براون (1906-1992)، طيارة رائدة أمريكية من أصل أفريقي، وناشطة ضغط، ومعلمة، وناشطة في مجال الحقوق المدنية. ويلا كاثر (1873-1947)، روائية وكاتبة أمريكية ويلا ماكغواير كوك (1928-2017)، بطلة أمريكية عالمية ثلاث مرات وبطلة وطنية في التزلج على الماء 18 مرة. ويلا فيتزجيرالد (مواليد 1991)، ممثلة أمريكية ويلا فورد، الاسم المسرحي للمغنية وكاتبة الأغاني والممثلة الأمريكية أماندا لي ويليفورد (من مواليد 1981) ويلا هولاند (مواليد 1991)، ممثلة وعارضة أزياء أمريكية ويلا كيم (ولاه مي أوك كيم) (1917-2016)، مصممة أزياء أمريكية للمسرح والرقص والسينما ويلا موير (1890-1970)، روائية وكاتبة مقالات ومترجمة اسكتلندية ويلا أونيل (مواليد 1973)، ممثلة نيوزيلندية ويلا بياتريس بلاير (1909–2003)، معلمة أمريكية من أصل أفريقي، ورئيسة كلية وناشطة في مجال الحقوق المدنية ويلا شاليط (مواليد 1955)، نحاتة ومنتجة ومصورة ومؤلفة وناشطة أمريكية ويلا شنيبيرج (مواليد 1952)، شاعرة أمريكية ويلا، بطلة مسلسل الرسوم المتحركة التلفزيوني الفرنسي الكندي Willa's Wild Life إعصار ويلا، أكتوبر 2018، عاصفة المحيط الهادئ

الموقع الإلكتروني: willa.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Willa. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.