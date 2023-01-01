WebCatalog
WeCom

WeCom

work.weixin.qq.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من WeCom على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

هذا هو الحال WeCom هي أداة احترافية لإدارة المكاتب أنشأها فريق Tencent WeChat للشركات. وهو متصل برسائل WeChat والبرامج الصغيرة وWeChat Pay، وهو يتمتع بقدرة مراسلة قوية تتوافق مع WeChat ويأتي مع مجموعة واسعة من تطبيقات الوصول المفتوح المجانية لمساعدة الشركات على تحقيق خبرة عمل وإدارة فعالة داخل المؤسسة وخارجها. بفضل الأمان الشامل والشهادة الدولية المعتمدة والتشفير على مستوى البنك، ستضمن أمان بيانات شركتك.

الموقع الإلكتروني: work.weixin.qq.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ WeCom. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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