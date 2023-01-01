هذا هو الحال WeCom هي أداة احترافية لإدارة المكاتب أنشأها فريق Tencent WeChat للشركات. وهو متصل برسائل WeChat والبرامج الصغيرة وWeChat Pay، وهو يتمتع بقدرة مراسلة قوية تتوافق مع WeChat ويأتي مع مجموعة واسعة من تطبيقات الوصول المفتوح المجانية لمساعدة الشركات على تحقيق خبرة عمل وإدارة فعالة داخل المؤسسة وخارجها. بفضل الأمان الشامل والشهادة الدولية المعتمدة والتشفير على مستوى البنك، ستضمن أمان بيانات شركتك.

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