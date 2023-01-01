WebCatalog
Sprinto

Sprinto

sprinto.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sprinto على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

# 1 منصة أتمتة الامتثال الأمني ​​المُصنفة تحرك بسرعة دون كسر الأشياء تثق الشركات السحابية الطموحة في جميع أنحاء العالم في Sprinto لتشغيل برامج الامتثال الأمني ​​الخاصة بها والسرعة من خلال عمليات التدقيق الأمني ​​دون كسر خطوتها. التكامل أولاً - تمكين الأتمتة - محاذاة التدقيق - يتم تقييم أكثر من مليون فحص امتثال كل شهر. ليس من الضروري أن تكون الامتثالات الأمنية صعبة. الطبيعة الواسعة...

الموقع الإلكتروني: sprinto.com

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