# 1 منصة أتمتة الامتثال الأمني ​​المُصنفة تحرك بسرعة دون كسر الأشياء تثق الشركات السحابية الطموحة في جميع أنحاء العالم في Sprinto لتشغيل برامج الامتثال الأمني ​​الخاصة بها والسرعة من خلال عمليات التدقيق الأمني ​​دون كسر خطوتها. التكامل أولاً - تمكين الأتمتة - محاذاة التدقيق - يتم تقييم أكثر من مليون فحص امتثال كل شهر. ليس من الضروري أن تكون الامتثالات الأمنية صعبة. الطبيعة الواسعة...

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