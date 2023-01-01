منصة أتمتة الامتثال رفيعة المستوى. يمكن أن تساعدك Drata على البدء وتوسيع نطاق GRC وتحسين برنامج الأمان والامتثال لديك. Drata عبارة عن منصة أتمتة للأمان والامتثال تعمل بشكل مستمر على مراقبة وجمع الأدلة المتعلقة بالضوابط الأمنية للشركة، مع تبسيط سير العمل لضمان جاهزية التدقيق.

الموقع الإلكتروني: drata.com

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