Viral Content Bee عبارة عن منصة قائمة على الويب تستخدم نموذج التعهيد الجماعي لتسهيل توليد ضجة حقيقية على وسائل التواصل الاجتماعي حول محتوى عالي الجودة من مواقع مثل Twitter وFacebook وStumbleUpon وPinterest وGoogle+. الفكرة الأساسية هي أن تقوم بتصفح لوحة تحكم المستخدم للعثور على المحتوى الذي يجد الأثير مثيرًا للاهتمام أو مفيدًا، ومشاركة هذا المحتوى على حسابات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك لكسب الاعتمادات. يمكنك بعد ذلك استخدام هذه الاعتمادات لإرسال المحتوى الخاص بك لمشاركته.

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الموقع الإلكتروني: viralcontentbee.com

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