دعم العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي في Slack. Unthread هو صندوق بريد Slack يحول طلبات الدعم إلى تذاكر ذات أولوية مع المهام واتفاقيات مستوى الخدمة.

الموقع الإلكتروني: unthread.io

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