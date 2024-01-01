قامت Rep بتطوير أول خدمة كونسيرج مدعمة بالذكاء الاصطناعي لمتاجر التجارة الإلكترونية تعمل على تحويل المزيد من حركة المرور وتقليل تذاكر دعم العملاء والحصول على المزيد من المبيعات - كل ذلك مدعوم من خلال Rescue AI (الذكاء الاصطناعي السلوكي) وChatGPT (الذكاء الاصطناعي للمحادثة). يتعامل الممثل بشكل استباقي مع زوار الموقع المنعزلين ويوفر لهم تجربة تسوق موجهة. النتائج؟ يجد المتسوقون المنتجات بشكل أسرع، ويحصلون على توصيات وعروض أكثر صلة بالمنتج، ويتم الرد على جميع أسئلتهم المتعلقة بالمتجر بسرعة. يزيد متوسط ​​التحويلات بنسبة تصل إلى 9%. متوسط ​​زيادة AOV بنسبة 15%. تقليل تذاكر الدعم بنسبة تزيد عن 92%.

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الموقع الإلكتروني: hellorep.ai

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