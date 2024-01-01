WebCatalog

Rep AI

Rep AI

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الموقع الإلكتروني: hellorep.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Rep AI على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قامت Rep بتطوير أول خدمة كونسيرج مدعمة بالذكاء الاصطناعي لمتاجر التجارة الإلكترونية تعمل على تحويل المزيد من حركة المرور وتقليل تذاكر دعم العملاء والحصول على المزيد من المبيعات - كل ذلك مدعوم من خلال Rescue AI (الذكاء الاصطناعي السلوكي) وChatGPT (الذكاء الاصطناعي للمحادثة). يتعامل الممثل بشكل استباقي مع زوار الموقع المنعزلين ويوفر لهم تجربة تسوق موجهة. النتائج؟ يجد المتسوقون المنتجات بشكل أسرع، ويحصلون على توصيات وعروض أكثر صلة بالمنتج، ويتم الرد على جميع أسئلتهم المتعلقة بالمتجر بسرعة. يزيد متوسط ​​التحويلات بنسبة تصل إلى 9%. متوسط ​​زيادة AOV بنسبة 15%. تقليل تذاكر الدعم بنسبة تزيد عن 92%.

الفئات:

Productivity
برامج منصات البوت

الموقع الإلكتروني: hellorep.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Rep AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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