ابتكار كرة البيكل والتنس مهمتنا في Universal Tennis هي ربط لاعبي كرة المخلل والتنس على مستوى العالم من خلال اللعب القائم على المستوى والأحداث المبتكرة والسوق الرقمي.

الموقع الإلكتروني: universaltennis.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Universal Tennis. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.