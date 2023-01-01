WebCatalog
Tripetto

Tripetto

tripetto.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tripetto على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

استوديو Tripetto على شبكة الإنترنت. قم ببناء وتشغيل نماذج المحادثة والاستطلاعات القابلة للتخصيص بالكامل من استوديو Tripetto واختر المكان الذي تريد تخزين البيانات المجمعة فيه.

الموقع الإلكتروني: tripetto.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tripetto. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Fillout

Fillout

fillout.com

123FormBuilder

123FormBuilder

123formbuilder.com

NativeForms

NativeForms

nativeforms.com

Formless

Formless

formless.ai

Mixpanel

Mixpanel

mixpanel.com

Ideanote

Ideanote

ideanote.io

Reform

Reform


StyleAI

StyleAI

usestyle.ai

ZIGPOLL

ZIGPOLL

zigpoll.com

EmailMeForm

EmailMeForm

emailmeform.com

KwesForms

KwesForms

kwesforms.com

Mine

Mine

saymine.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية