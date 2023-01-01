Formless by Typeform - النماذج المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. تجاوز جمع البيانات من خلال نماذج المحادثة التي لا تكتفي بالسؤال فحسب، بل تستجيب أيضًا...

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