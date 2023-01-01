خيارات الدفع، وخارجها. في senangPay، نحن لا نحصر أنفسنا في تقديم مجموعة متنوعة من خيارات الدفع لك فقط. نحن نسعى جاهدين لمساعدتك وإظهار الحل الأفضل لك.

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