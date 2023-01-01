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الموقع الإلكتروني: hackaday.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

اختراقات جديدة كل يوم. يقدم Hackaday عمليات اختراق جديدة كل يوم من جميع أنحاء الإنترنت. منشوراتنا المرحة هي المعيار الذهبي في مجال الترفيه للمهندسين وعشاق الهندسة. نحن نستعيد مصطلح "القرصنة" الذي توتر في أذهان الجمهور. القرصنة هي شكل من أشكال الفن يستخدم شيئًا بطريقة لم تكن مقصودة في الأصل. يمكن أن يكون هذا النشاط الإبداعي للغاية تقنيًا للغاية، أو ببساطة ذكيًا، أو كليهما. يستمتع المتسللون بمجد بناءه بدلاً من شرائه، وإصلاحه بدلاً من تدميره، ومداهمة صناديق النفايات الخاصة بهم لمشاريع جديدة في كل مرة يمكنهم فيها سرقة لحظات قليلة. صفحتنا الأولى عبارة عن مزيج من الاختراقات من جميع أنحاء المجتمع بالإضافة إلى المحتوى الأصلي الخاص بنا. ونحن نسعى جاهدين لتعزيز التبادل الحر والمفتوح للأفكار والمعلومات. نحن نعلم أولئك الذين يتعلمون فن الاختراق للتو، ونوفر الإلهام للمحاربين القدامى المتمرسين. لا تخجل؛ إذا كنت تريد عرض مشروعك، أو وجدت شيئًا رائعًا لشخص آخر يستحق المشاركة، فأرسل لنا رابطًا!

الموقع الإلكتروني: hackaday.com

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