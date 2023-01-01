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Trainz

Trainz

trainz.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Trainz على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يا هواة القطار! ابحث عن نماذج قطارات مصغرة من جميع الأنواع والمقاييس، بما في ذلك Lionel وMTH وK-Line وWilliams وWeaver وAmerican Flyer وIves وBachmann وAtlas وBroadway Limited وLGB وAristo-Craft وUSA Trains وKato وRapido وModel Power. وMicrotrains وPiko وGargraves والمزيد من Trainz.com! للكبار والصغار!

الموقع الإلكتروني: trainz.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Trainz. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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