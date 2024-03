"Not a ticketing company..." The Ticket Fairy is a full-stack marketing and analytics solution that helps events companies to increase revenue through greater reach, more data and lowered operational costs. Running events is a huge risk.

