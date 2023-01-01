تأسست The New Republic عام 1914، وهي منظمة إعلامية مكرسة لمعالجة القضايا الأكثر أهمية في يومنا هذا.

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