تم تأسيس XDA Developers على يد مطورين للمطورين. لقد أصبح الآن موردًا قيمًا للأشخاص الذين يرغبون في تحقيق أقصى استفادة من أجهزتهم المحمولة، بدءًا من تخصيص الشكل والمظهر وحتى إضافة وظائف جديدة.

الموقع الإلكتروني: xda-developers.com

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