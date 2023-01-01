The Knot
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الموقع الإلكتروني: theknot.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من The Knot على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
The Knot هو مخطط حفلات الزفاف متعدد الإمكانات، مع تطبيق الزفاف رقم 1. احصل على كل المساعدة التي تحتاجها لحفل الزفاف: التسجيل، والموقع الإلكتروني، والإلهام، والبائعين، والمزيد!
الموقع الإلكتروني: theknot.com
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