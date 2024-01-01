The CyberWire
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الموقع الإلكتروني: thecyberwire.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من The CyberWire على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
يعد CyberWire صوتًا مستقلاً يقدم أخبارًا موجزة وسهلة الوصول وذات صلة بالأمن السيبراني وملفات صوتية للأمن السيبراني للناس في جميع أنحاء العالم.
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الموقع الإلكتروني: thecyberwire.com
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