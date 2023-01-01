Tall Emu CRM

Tall Emu هو برنامج لإدارة علاقات العملاء (CRM)، ولكنه لا يهتم فقط بالعملاء المحتملين والعملاء والبيع. كما أنه يدير العمل بأكمله من البداية إلى النهاية بدءًا من جهة الاتصال الأولية ومرورًا بالتصنيع وإدارة المستودعات بما في ذلك الانتقاء والتعبئة والتسليم. يمكنك أيضًا إدارة علاقاتك المستمرة مع العملاء من خلال بوابة العملاء المجانية. يتكامل Tall Emu مع XERO وMYOB والأنظمة الأخرى المهمة للأعمال مثل نظام الهاتف والموقع الإلكتروني وعربات التسوق. كل ذلك بهدف جعل عملك فعالاً من حيث التكلفة وفعالاً في التشغيل. تقوم شركة Tall Emu بتصنيع البرامج منذ ما يقرب من 20 عامًا للشركات الأسترالية والنيوزيلندية في الغالب، وهي الآن جزء من عائلة MYOB لحلول برامج الأعمال.

الموقع الإلكتروني: tallemucrm.com

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