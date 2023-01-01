قم بإنشاء قصص فريدة قبل النوم مثل السحر. سيحب أطفالك الإبداع ويكونوا جزءًا من قصة مختلفة كل ليلة. قم بتغذية خيال أطفالك الصغار بالحكايات التي تأخذهم في مغامرات سحرية.

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