أكبر المغامرات التي ستأتي على الإطلاق في صندوق صغير. Toniebox عبارة عن تجربة استماع رقمية خالية من الشاشات لبناء الخيال، حيث تقوم بتشغيل القصص والأغاني وغير ذلك الكثير. مصمم للمستمعين الصغار بعمر 3 سنوات فما فوق، وهو الرفيق المثالي في وقت القصة للأيدي الصغيرة والخيال النشط.

الموقع الإلكتروني: tonies.com

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