Charisma عبارة عن منصة تعمل بنظام التوصيل والتشغيل لإنشاء قصص تفاعلية بشخصيات افتراضية يمكن تصديقها. قابلهم وتحدث معهم وغير القصة.

الموقع الإلكتروني: charisma.ai

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