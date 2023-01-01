WebCatalog
Talentcube

Talentcube

business.talentcube.de

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Talentcube على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Talentcube عبارة عن منصة شاملة لتوظيف الفيديو تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة لعملاء المؤسسات ذوي الإنتاجية العالية للمرشحين تحديد أفضل المواهب بشكل أسرع وتوفير ما يصل إلى 60% من جهود الفحص اليوم. نظرًا لكوننا الحل الرائد في أوروبا، فإننا نقدم نهج التوظيف الأكثر شخصية وفعالية لأقسام الموارد البشرية بجميع أحجامها: مقابلات الفيديو الآلية، والمقابلات المباشرة، وعملية تقديم الطلبات عبر الهاتف المحمول أولاً، ودعم المرشحين المتميز على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتحليل الاتصالات العميق القائم على الذكاء الاصطناعي.

الموقع الإلكتروني: business.talentcube.de

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Talentcube. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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