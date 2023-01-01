Talentcube عبارة عن منصة شاملة لتوظيف الفيديو تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة لعملاء المؤسسات ذوي الإنتاجية العالية للمرشحين تحديد أفضل المواهب بشكل أسرع وتوفير ما يصل إلى 60% من جهود الفحص اليوم. نظرًا لكوننا الحل الرائد في أوروبا، فإننا نقدم نهج التوظيف الأكثر شخصية وفعالية لأقسام الموارد البشرية بجميع أحجامها: مقابلات الفيديو الآلية، والمقابلات المباشرة، وعملية تقديم الطلبات عبر الهاتف المحمول أولاً، ودعم المرشحين المتميز على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتحليل الاتصالات العميق القائم على الذكاء الاصطناعي.

الموقع الإلكتروني: business.talentcube.de

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