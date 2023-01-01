WebCatalog
MunchSkill

MunchSkill

munchskill.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MunchSkill على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

خدمة فحص المرشحين على أساس مجموعة المهارات وعلم النفس.

الموقع الإلكتروني: munchskill.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MunchSkill. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Willo

Willo

willo.video

Vacancy Filler

Vacancy Filler

vacancy-filler.co.uk

Talentcube

Talentcube


myStaffingPro

myStaffingPro

client2.hrservicesinc.com

HireStorm

HireStorm

hirestorm.com

HireRight

HireRight


JOBLink

JOBLink

joblink.co

Talsuite

Talsuite

talsuite.com

BrightMove

BrightMove

brightmove.com

IdealTraits

IdealTraits

idealtraits.com

Unleashed Software

Unleashed Software


Paradox Olivia

Paradox Olivia

paradox.ai

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية