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منصات الروبوت هي أدوات مفيدة مصممة لبناء ونشر روبوتات الدردشة التفاعلية. تعمل هذه المنصات على تمكين الشركات من إنشاء روبوتات محادثة ذكية تتفاعل مع العملاء وتساعد في توصيل المعلومات إلى المستخدمين. تقدم هذه الأنظمة الأساسية مجموعة من أدوات التطوير مثل أطر العمل ومجموعات أدوات واجهة برمجة التطبيقات (API)، مما يتيح إنشاء روبوتات قابلة للتخصيص. عادةً ما تكون هذه الروبوتات قابلة للتطوير، وقادرة على العمل على منصات اتصالات مختلفة وعبر أجهزة متعددة في وقت واحد. تقدم بعض المنصات أيضًا ميزات للإعلان وتكامل الدفع. بالإضافة إلى ذلك، فإنها توفر ميزات الصيانة لمعالجة المشكلات التي قد تنشأ بعد النشر. تستفيد العديد من منصات الروبوت من منتجات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحقيق أداء وتحليلات متقدمة. إنهم يستخدمون أدوات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتفسير النص والتفاعل بفعالية مع منصات الذكاء الاصطناعي. لتضمين المنتج في فئة منصات الروبوت، يجب أن يكون المنتج: 1. توفير الإمكانيات اللازمة لنشر الروبوتات. 2. تقديم أطر تطوير الروبوتات لتسهيل التخصيص. 3. تمكين المستخدمين من تحديد السلوكيات واستجابات البرنامج لروبوتاتهم. 4. تزويد المستخدمين بالأدوات اللازمة لإجراء الصيانة والتحديثات للروبوتات المنشورة.
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ManyChat
manychat.com
ManyChat هي منصة لأتمتة الدردشة تساعد الشركات في إدارة تفاعلات العملاء عبر قنوات متعددة مثل فيسبوك وإنستغرام وواتساب، لتحسين التسويق والردود.
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow هو تطبيق يساعد الفرق في تطوير وكلاء الذكاء الصناعي للمحادثات مثل الروبوتات الصوتية والدردشة بطريقة سلسة وسريعة.
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI هي منصة تساعد الشركات على إنشاء وإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام في مجالات مختلفة مثل المبيعات والتسويق والدعم الفني.
Botpress
botpress.com
بوتبريس هو منصة لإنشاء وإدارة الروبوتات المحادثة باستخدام الذكاء الاصطناعي. تدعم النشر عبر قنوات متعددة وتوفر أدوات تطوير مرنة للمستخدمين.
ChatBot
chatbot.com
ChatBot يتيح لك إنشاء وتشغيل روبوتات دردشة بسهولة وسرعة، لتقديم الدعم والتفاعل مع العملاء عبر منصات متعددة.
Signals
getsignals.ai
تطبيق Signals هو منصة لتوليد المه leads تساعد الشركات على معرفة زوار مواقعهم والتفاعل مع المشترين المحتملين دون الحاجة لملء استمارة.
Chatbase
chatbase.co
Chatbase هو تطبيق يسمح بإنشاء دردشات ذكية مخصصة تستند إلى بياناتك، مما يسهل التواصل مع العملاء عبر مواقع الويب وتطبيقات المراسلة.
Botmake
botmake.io
Botmake.io أداة بسيطة لإنشاء chatbots بدون برمجة لأغراض الأعمال أو الترفيه، مما يحسن تجربة زوار المواقع الإلكترونية.
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel هو منشئ دردشة يساعد الشركات في أتمتة التفاعلات مع العملاء عبر منصات متعددة مثل واتساب وإنستغرام، دون الحاجة لخبرة تقنية.
Engati
engati.com
Engati هو تطبيق للدردشة الذكية يتيح إنشاء روبوتات محادثة ونشرها عبر منصات متعددة دون برمجة.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox هو حل تواصل شامل يعزز مشاركة العملاء باستخدام واجهات برمجة تطبيقات WhatsApp، ويقدم أدوات للأتمتة والإدارة عبر قنوات متعددة.
Bot Libre
botlibre.com
Bot Libre هو تطبيق لإنشاء وتدريب روبوتات الدردشة، يمكن التواصل معها بلغات متعددة ودعم تكامل مع منصات مختلفة.
Qualified
qualified.com
Qualified هو منصة لتوليد الفرص البيعية لفِرق الإيرادات باستخدام Salesforce، تربط بين البيانات والمحادثات البيعية الفورية.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai هو منصة أتمتة خدمة العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، تسهل المحادثات مع العملاء عبر قنوات متعددة وتدعم أكثر من 100 لغة.
IBM
ibm.com
تطبيق IBM Cognos Analytics يساعد المستخدمين على تحليل البيانات بطرق مختلفة تدعم أهداف المنظمة ويسمح بمشاركة الرؤى القابلة للتنفيذ.
Lindy
lindy.ai
Lindy هو مساعد ذكي لإدارة المهام اليومية، يتيح أتمتة العمليات التجارية وخلق وكلاء مخصصين دون الحاجة إلى البرمجة.
Kommunicate
kommunicate.io
Kommunicate هو منصة لأتمتة خدمات العملاء باستخدام الدردشة الذكية والروبوتات، تساعد الشركات في تحسين التفاعل والدعم عبر عدة قنوات.
Botsify
botsify.com
Botsify هو منصة لإنشاء chatbots ذكية لتمكين الشركات من أتمتة خدمة العملاء والعمليات التجارية دون الحاجة للبرمجة.
BotStar
botstar.com
BotStar هو منصة لإنشاء وإدارة روبوتات المحادثة تساعد الشركات في أتمتة استفسارات العملاء وتوليد العملاء المحتملين.
Kindly
kindly.ai
تطبيق Kindly يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء دردشات آلية لأتمتة دعم العملاء وزيادة المبيعات، مع دعم متعدد اللغات وسهولة تخصيص.
Drift
drift.com
تطبيق Drift هو منصة للتواصل مع العملاء تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات على تحسين تجربة العملاء من خلال محادثات مخصصة وفعالة.
SnatchBot
snatchbot.me
SnatchBot هو منصة مساعد افتراضي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات في أتمتة تفاعل العملاء عبر قنوات متعددة بدون الحاجة إلى مهارات برمجية.
Sendbird
sendbird.com
Sendbird هو منصة دردشة صوتية ومرئية تتيح لتطبيقات الهواتف المحمولة التواصل بشكل فعال مع المستخدمين من خلال الدردشة والمكالمات.
500apps
500apps.com
CRM.io من 500apps هو برنامج إدارة علاقات العملاء يساعد الشركات على إدارة المبيعات والعلاقات مع العملاء بشكل فعال من خلال منصة سحابية.
Tars
hellotars.com
تساعد تطبيق Tars فرق التسويق وخدمة العملاء في تحسين قنوات التحويل والتفاعل مع العملاء من خلال استخدام الدردشة الذكية.
Botbiz
botbiz.io
تطبيق Botbiz يسهل إدارة الأعمال عبر WhatsApp من خلال أدوات الدردشة، إرسال الرسائل الجماعية، دمج الشبكات، وإدارة المتسوقين.
ChatPion
chatpion.net
ChatPion هو تطبيق يجمع بين تسويق الأعمال والمبيعات عبر الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الدردشة على فيسبوك وإنستغرام وتجارة الإلكترونية.
bant.io
bant.io
Bant.io هو تطبيق لتوليد العملاء وتسريع المبيعات، يستخدم الأتمتة لتحسين كفاءة العمليات التجارية وإدارة العمل بشكل أفضل.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell هو تطبيق يتيح للشركات التواصل مع العملاء عبر الرسائل المتنقلة والتجارة الحقيقية، مما يسهل التفاعل والتعامل بشكل آمن.
Gupshup
gupshup.io
تطبيق Gupshup يوفر أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء وإدارة الدردشات الآلية لتحسين تفاعل العملاء عبر قنوات متعددة.
Conversed.ai
conversed.ai
Conversed.ai هي منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة الردود على استفسارات الموظفين والعملاء عبر قنوات متعددة مثل الواتساب والمواقع الإلكترونية.
UChat
uchat.au
UChat منصة chatbot تدعم أتمتة العمليات التجارية، وتتيح إنشاء chatbots بدون برمجة، وتقدم تكاملًا مع قنوات مراسلة متعددة.
Meya
meya.ai
Meya هو منصة للدردشة الآلية تساعد المستخدمين في بناء وإدارة خدمات دعم العملاء باستخدام لغات BFML وPython.
BotSpace
bot.space
BotSpace هو منصة B2B تساعد الشركات في أتمتة دعم العملاء والتفاعل عبر WhatsApp، مما يتيح محادثات مخصصة وإدارة فعّالة للتفاعلات مع العملاء.
Userbot
userbot.ai
Userbot هو تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة العملاء، من خلال أدوات دردشة تلقائية ومخصصة تدعم التواصل عبر قنوات متعددة.
Kore.AI
kore.ai
Kore.ai هو تطبيق يساعد الشركات في إنشاء وإدارة المساعدين الافتراضيين والدردشة الذكية عبر قنوات متعددة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
SentiOne
sentione.com
SentiOne هو منصة لأتمتة خدمة العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، تراقب الإنترنت لتحليل تفاعلات العملاء وإدارة المحادثات عبر قنوات متعددة.
Alphachat
alphachat.ai
AlphaChat هو منصة ذكاء اصطناعي للحوار تساعد في تحسين خدمة العملاء من خلال إنشاء مساعدين افتراضيين ذكيين ل automating support.
TextIt
textit.com
تطبيق TextIt يتيح للمستخدمين بناء تطبيقات تفاعلية للرسائل النصية والصوت بسهولة دون الحاجة لمبرمج.
Steamship
steamship.com
تطبيق Steamship يتيح للمستخدمين بناء وكلاء ذكاء اصطناعي باستخدام Python SDK، ونشرهم بسهولة على السحابة مع ميزات مثل استضافة خالية من الخادم والبحث بواسطة المتجهات.
Konverse AI
konverse.ai
كونفيرس AI هو تطبيق لإدارة المحادثات، يتيح بناء وتوزيع بوتات تفاعلية عبر قنوات مثل واتساب وفيسبوك و Instagram.
The Bot Platform
thebotplatform.com
منصة BOT تتيح إنشاء وتخصيص الروبوتات الرقمية بدون برمجة، وتحسين تجربة الموظفين عبر أدوات التواصل المختلفة.
Wit.ai
wit.ai
Wit.ai هو واجهة برمجة تطبيقات تساعد المطورين على بناء تطبيقات وأجهزة تتفاعل باستخدام اللغة الطبيعية، سواء بالصوت أو النص.
BOTNATION AI
botnation.ai
Botnation AI هو منصة لبناء روبوتات محادثة نصية وصوتية لتسهيل دعم العملاء دون الحاجة لبرمجة، مما يعزز تفاعل الشركة مع عملائها.
Mio
m.io
Mio هو تطبيق يتيح التواصل ومشاركة الملفات واجتماعات العمل بين منصات الدردشة المختلفة، مثل Google Workspace وMicrosoft 365 وSlack وZoom.
CBOT
cbot.ai
تطبيق CBOT يوفر حلول الذكاء الاصطناعي المحادثاتي للشركات، محسنًا تجارب العملاء في الخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والاتصالات.
Babble AI
babble-ai.com
تطبيق Babble AI يوفر روبوتات دردشة ذات جودة عالية مع إعداد سهل وتفاعل بشري، ويتيح إنشاء تجارب فعالة للمستخدمين.
Global Message Services
gms.net
Global Message Services (GMS) هو مزود موثوق لخدمات الاتصالات للمؤسسات، يمكّن العلامات التجارية من دمج الاتصالات متعددة القنوات عبر واجهة برمجة التطبيقات.
LivePerson
liveperson.com
تساعد منصة LivePerson الشركات في إدارة المحادثات مع العملاء عبر قنوات متعددة، مع تقديم دعم ذكي وتحسين تجربة العملاء.
WideBot
widebot.net
WideBot هو منصة لإنشاء دردشات ذكية باللغة العربية، تساعد الشركات في تحسين تفاعل العملاء من خلال محادثات مؤتمتة مخصصة وتحليلات متقدمة.
Parallel AI
parallellabs.app
يوفر تطبيق Parallel AI أدوات لتحسين إدارة المشاريع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مع دعم تكامل الموارد المختلفة وتسهيل معالجة البيانات.
BotStacks
botstacks.ai
BotStacks هو منصة لتطوير وإدارة دردشات الذكاء الاصطناعي، توفر أدوات لتصميم، نشر وتحسين دردشات مخصصة عبر تطبيقات متعددة.
QBox
qbox.ai
QBox هو أداة لاختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المحادثة، تحلل البيانات التدريبية وتساعد في تحسين دقة الدردشة خلال دقائق.
Teneo Developers
developers.teneo.ai
تطبيق Teneo Developers يوفر بيئة تطوير لإدارة حلول الذكاء الاصطناعي للمحادثة، من تصميم إلى نشر واجهات المحادثة وتحليل الأداء.
Joonbot
joonbot.com
Joonbot هو أداة لإنشاء chatbots بدون برمجة، تساعد الشركات في جمع المعلومات، تحسين المبيعات، وأتمتة تفاعلات العملاء.
My AskAI
myaskai.com
تطبيق My AskAI هو روبوت دردشة للدعم الفني متاح 24/7 يوفر إجابات فورية لأسئلة العملاء على موقعك أو عبر البريد الإلكتروني.
Juji Studio
juji.io
تطبيق Juji Studio يمكّن المستخدمين من إنشاء وإدارة روبوتات محادثة ذكية بدون كود، مع قدرات متقدمة في التواصل وفهم الشخصيات.
FosterFlow
fosterflow.com
تطبيق فوستر فلو يوفر واجهة دردشة للشركات والفرق الصغيرة تتيح الوصول إلى أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي.
SocialBot
getsocialbot.com
تطبيق SocialBot هو منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد السيارات الأكثر جذبًا للاهتمام بأقل تكلفة، مما يزيد فعالية الإعلانات على فيسبوك.
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