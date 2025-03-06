ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
منصات الروبوت هي أدوات مفيدة مصممة لبناء ونشر روبوتات الدردشة التفاعلية. تعمل هذه المنصات على تمكين الشركات من إنشاء روبوتات محادثة ذكية تتفاعل مع العملاء وتساعد في توصيل المعلومات إلى المستخدمين. تقدم هذه الأنظمة الأساسية مجموعة من أدوات التطوير مثل أطر العمل ومجموعات أدوات واجهة برمجة التطبيقات (API)، مما يتيح إنشاء روبوتات قابلة للتخصيص. عادةً ما تكون هذه الروبوتات قابلة للتطوير، وقادرة على العمل على منصات اتصالات مختلفة وعبر أجهزة متعددة في وقت واحد. تقدم بعض المنصات أيضًا ميزات للإعلان وتكامل الدفع. بالإضافة إلى ذلك، فإنها توفر ميزات الصيانة لمعالجة المشكلات التي قد تنشأ بعد النشر. تستفيد العديد من منصات الروبوت من منتجات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحقيق أداء وتحليلات متقدمة. إنهم يستخدمون أدوات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتفسير النص والتفاعل بفعالية مع منصات الذكاء الاصطناعي. لتضمين المنتج في فئة منصات الروبوت، يجب أن يكون المنتج: 1. توفير الإمكانيات اللازمة لنشر الروبوتات. 2. تقديم أطر تطوير الروبوتات لتسهيل التخصيص. 3. تمكين المستخدمين من تحديد السلوكيات واستجابات البرنامج لروبوتاتهم. 4. تزويد المستخدمين بالأدوات اللازمة لإجراء الصيانة والتحديثات للروبوتات المنشورة.
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ManyChat
manychat.com
Manychat هي منصة Omnichannel #1 للعلامات التجارية D2C ، ومتاجر البيع بالتجزئة ، وغير الربحية ، والمطاعم ، وشركات العقارات في العالم. تأسست في عام 2016 ، وتشير Manychat إلى أكثر من مليار محادثات كل عام ويستخدم في أكثر من 190 دولة. إشراك عملائك على الفور. أتمتة المحادثات التفاعلية في رسائل Instagram Direct و Facebook Messenger و WhatsApp و SMS لتنمية علامتك التجارية. سواء كنت تتطلع إلى توليد المزيد من العملاء المتوقعين أو أتمتة حملاتك أو تحسين رضا العملاء عن طريق زيادة أوقات SLA الخاصة بك ، فإن ManyChat لديه جميع الأدوات اللازمة لحل احتياجات التسويق في عملك. هذا هو ماهية تسويق الدردشة وما هو ManyChat.
Chatbase
chatbase.co
ChatGPT مخصص لبياناتك. ما عليك سوى تحميل مستنداتك أو إضافة رابط إلى موقع الويب الخاص بك والحصول على برنامج chatbot يشبه ChatGPT لبياناتك. ثم أضفه كأداة إلى موقع الويب الخاص بك أو قم بالدردشة معه من خلال واجهة برمجة التطبيقات.
ChatBot
chatbot.com
يتيح لك ChatBot إنشاء روبوتات الدردشة في دقائق معدودة باستخدام قوالب متنوعة وأتمتة المهام الرئيسية على الفور. يمكنك سحب العناصر الجديدة وإفلاتها بسهولة لتكييف أي قالب وفقًا لاحتياجاتك. ChatBot جاهز للعمل خارج الصندوق، بينما تساعدك خوارزميات الذكاء الاصطناعي على تحسين الاستجابات بمرور الوقت. صمم تجارب محادثة سلسة لبناء علاقات أفضل مع عملائك. أرسل استجابات ديناميكية تشجع العملاء على الدردشة والتفاعل. قم بمزج ومطابقة النصوص والصور والأزرار والردود السريعة لإظهار علامتك التجارية ومنتجاتك وخدماتك. استخدم ChatBot على منصات وقنوات مختلفة باستخدام التكامل بنقرة واحدة (Facebook Messenger، وSlack، وLiveChat، وWordPress، والمزيد). قم بتوصيل برنامج الدردشة الآلي الخاص بك بأي شيء يمكنك التفكير فيه باستخدام واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة وخطافات الويب وZapier.
Voiceflow
voiceflow.com
يعمل Voiceflow على تمكين الفرق الطموحة من بناء عملاء ذكاء اصطناعي مؤثرين. يساعد Voiceflow، المحبوب من قبل المصممين والمطورين، الفرق على العمل معًا لبناء تجارب الصوت والدردشة واختبارها وإرسالها وقياسها وتحسينها. فرق منتجات الذكاء الاصطناعي للمحادثة عبر السوق المتوسطة وFortune 500 - من ClickUp وInstacart إلى JP Morgan Chase وThe Home Depot - تثق في Voiceflow كمنصة بناء عملاء الذكاء الاصطناعي التعاونية. يتم إقران لوحة منشئ الوكلاء البديهية وقاعدة المعرفة ونظام إدارة المحتوى مع مجموعة أدوات مطور قابلة للتوسيع لشحن وكلاء الذكاء الاصطناعي المتقدمين الذين يمكنهم التوسع عبر تجربة العميل. يقوم أكثر من 250.000 فريق طموح في جميع أنحاء العالم ببناء وكلاء على Voiceflow اليوم.
Relevance AI
relevanceai.com
AI AI هي منصة شاملة مصممة لمساعدة الشركات على بناء وإدارة القوى العاملة منظمة العفو الدولية. يوفر أدوات وحلول لتوظيف وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمكنهم أتمتة مجموعة واسعة من المهام ، من المبيعات والتسويق إلى دعم العملاء وعملياته. يوفر النظام الأساسي منشئًا بدون رمز ، مما يجعل من السهل على أي شخص إنشاء وكلاء ذكاء الذكاء الاصطناعي القوي ونشره دون الحاجة إلى مهارات تقنية متقدمة.
Kindly
kindly.ai
روبوتات محادثة مولدة تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة لأتمتة الدعم وزيادة المبيعات. نحن أحد مقدمي برامج الدردشة المتميزة الرائدة في أوروبا والمتخصصين في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة لخدمة العملاء والاتصالات. نحن نقدم منصة تجمع بين تقنيات التعلم الآلي المتقدمة ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) لتعزيز تجربة العملاء وتحسين كفاءة عمليات خدمة العملاء. ما الذي يجعل كيندلي مختلفًا؟ صيانة أقل وإنتاج محتوى أكثر! سيقترح الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Kindly بيانات تدريب جديدة يمكنك قبولها بنقرة زر واحدة. من السهل التخصيص لا حاجة إلى أي تعليمات برمجية لكي يتناسب برنامج الدردشة الآلي مع علامتك التجارية! أكثر من الأزرار يمكن لروبوتات الدردشة الخاصة بـ Kindly الإجابة على أسئلة محددة، بدلاً من إجبار المستخدمين على اختيار مجموعة من الأزرار التي قد لا تكون ذات صلة. متعدد اللغات قم بتدريب روبوت الدردشة على لغة واحدة وسوف يفهم الاستفسارات بأكثر من مائة! ومن بين عملائنا شركة Adecco، وVOI، والخطوط الجوية النرويجية، وLindex، وHertz، وComviq، وSchibsted، وJotun، وKahoot. يمكنك التكامل بسهولة مع أفضل موفري خدمات إدارة علاقات العملاء (CRM) مثل Dixa وSalesforce وFreshdesk وZendesk وHubspot وغيرهم.
Lindy
lindy.ai
Lindy هو مساعد الذكاء الاصطناعي، مصمم لإدارة مهامك اليومية والعمل كمساعد تنفيذي للمحترفين المشغولين. يتكامل وكلاء Lindy AI مع أدواتك الحالية ويتمتعون بالسياق المخصص اللازم لأتمتة الأمور العادية. سواء كنت تبحث عن * مساعد تنفيذي آلي لتنظيم البريد الإلكتروني والتخطيط للسفر * كاتب لتدوين الملاحظات الطبية * chatbot لأتمتة دعم العملاء * أو حل مخصص لوظيفة عملك وفرق العمل... هناك ليندي بالنسبة لك. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكنك إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي مصمم خصيصًا لهذا الغرض في دقائق، دون سطر من التعليمات البرمجية.
Qualified
qualified.com
المؤهلة هي منصة توليد خطوط الأنابيب لفرق الإيرادات التي تستخدم Salesforce. تأهلت العلامات التجارية الرائدة في B2B مثل Adobe و LaunchDarklly و SurveyMonkey و FeedomPot و VMware Trust لتنمية خط أنابيبها من خلال الاستفادة بدء محادثات المبيعات. يقوم العملاء الذين يستخدمون تقريرًا مؤهلاً بزيادة 10x في اجتماعات المبيعات ، وزيادة 4x في تحويل الرصاص ، وزيادة 6x في خط الأنابيب. مؤهل ، مبني على Salesforce ، يربط موقع الويب ببيانات Salesforce لتحديد نية المشتري القائمة على الحساب وتسهيل محادثات المبيعات في الوقت الفعلي. تم تصنيف المؤهلين رقم 1 على Salesforce Appexchange ويتم تصنيفه رقم 1 في أكثر من 20 فئة على G2. يقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو ، ويقوده المؤهلة من قبل Salesforce CMO Kraig Swensrud ومنتج Svesforce السابق SVP Sean Whiteley وتموله Norwest Venture Partners و Redpoint Ventures و Salesforce Ventures. لمعرفة المزيد ، تفضل بزيارة Qualified.com.
Botpress
botpress.com
Botpress عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي مولدة لبناء روبوتات الدردشة ChatGPT، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء روبوتات دردشة مع تجربة بناء بديهية، مدعومة بأحدث ما في LLMs وGPT من OpenAI. توفر المنصة مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك محرك GPT-Native وConversation Studio، الذي يوفر محرر chatbot من الجيل التالي. بالإضافة إلى ذلك، تشتمل المنصة على Hub، وهو أكبر مجموعة من عمليات التكامل التي يمكن للمستخدمين استخدامها لدمج برامج الدردشة الخاصة بهم مع الأدوات والخدمات الأخرى. كما يقدم أيضًا موارد متنوعة، بما في ذلك الوثائق ودروس الفيديو وSDK ومنتدى مجتمعي على Discord. Botpress Cloud هي الميزة الجديدة للنظام والتي يمكن للمستخدمين تجربتها لبناء ونشر روبوتات الدردشة الخاصة بهم بشكل أسرع، في حين يوفر محرر التدفق المرئي محرر تدفق مرئي بديهي يسمح للمستخدمين بإضفاء الحيوية على محادثات مستخدميهم. توفر المنصة أيضًا العديد من عمليات التكامل والمهارات المعدة مسبقًا والتي يدعمها أكبر مجتمع مفتوح المصدر لروبوتات الدردشة، مما يمكّن المستخدمين من تسريع عملية البناء الخاصة بهم. يمكن للمستخدمين الاستفادة من رؤى النظام الأساسي من التحليلات وسوء الفهم وتحليل المشاعر لتحسين روبوت الدردشة الخاص بهم بشكل مستمر. بالإضافة إلى ذلك، توفر Botpress النشر بنقرة واحدة عبر جميع قنواتها لمقابلة المستخدمين أينما كانوا. تحظى Botpress بثقة الآلاف من المؤسسات وقد قامت بإنشاء قوالب مختلفة، بما في ذلك Shopping Companion، وHealth Bot Template، والدعم المصرفي، ومساعد تكنولوجيا المعلومات، ومستشار فواتير Telco، وFitness Friend، ومساعد الموارد البشرية، وروبوتات الدردشة الخاصة بمدرس اللغة. بشكل عام، يقدم Botpress العديد من الأدوات والميزات التي تجعل إنشاء ونشر روبوتات الدردشة أسرع وأقل جهدًا.
Drift
drift.com
Drift®، شركة تجربة المشتري والذكاء الاصطناعي للمحادثة، تلهم الشركات لإنشاء تجارب عملاء أكثر جاذبية، محادثة واحدة في كل مرة. تستمع منصتها التي تتمحور حول الإنسان والمدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى المشترين وتفهمهم وتتعلم منهم لتقديم تجارب وتوصيات مخصصة في كل نقطة اتصال. يعمل Drift على إنشاء عالم يعمل فيه الذكاء الاصطناعي لصالح البشر لتحويل المحادثات إلى علاقات. يساعد Drift الآلاف من العملاء في جميع أنحاء العالم على ترجمة بيانات المحادثة وسلوك المشتري إلى علاقات أعمق ومزيد من خطوط الأنابيب والمزيد من الإيرادات. تأسست الشركة، وهي شركة رائدة في مجال التسويق التحادثي، في عام 2015 للمساعدة في إزالة الاحتكاك من عملية الشراء بين الشركات. مع استمرار زيادة توقعات المشتري وأصبح الذكاء الاصطناعي عنصرًا أساسيًا في تمكين رحلات العملاء الهادفة على نطاق واسع، تعمل Drift على إحداث تغيير جذري في الفئة التي أنشأتها.
Sendbird
sendbird.com
تعتقد Sendbird أن المحادثات هي جوهر بناء العلاقات مع العملاء. على هذا النحو، قمنا ببناء منصة المحادثات الأكثر إثباتًا في العالم لتطبيقات الأجهزة المحمولة عبر الدردشة والصوت والفيديو. يستخدم رواد الصناعة مثل Virgin Mobile وHinge وPaytm Sendbird لزيادة المعاملات والولاء لمئات الملايين من المستخدمين كل شهر. في الواقع، تعمل خدمة Sendbird على تشغيل المحادثات داخل التطبيق لأكثر من 300 مليون مستخدم نشط شهريًا، حيث يرسلون أكثر من 7 مليارات رسالة شهريًا عبر 1200 عميل عالمي. العرض التوضيحي لـ Sendbird قيد التنفيذ هنا: https://sendbird.com/products/demos يقع مقر Sendbird الرئيسي في سان ماتيو، كاليفورنيا، ويحظى بدعم من re ICONIQ Growth، وSTEADFAST Capital Ventures، وTiger Global Management، وMeritech Capital، وEmergence Capital، وShasta Ventures، أغسطس Capital وFunders Club وWorld Innovation Lab وY Combinator.
Signals
getsignals.ai
Signals عبارة عن جيل محتمل ومنصة AI تساعدك على معرفة الأشخاص الموجودين على موقع الويب الخاص بك، والاستفادة من سلوكياتهم، للتفاعل مع الزوار المستعدين للشراء. لقد ساعدنا بالفعل الشركات في العثور على الآلاف من جهات الاتصال الجديدة المؤهلة دون أن يحتاج الزوار إلى ملء نموذج.
Bot Libre
botlibre.com
قم بالدردشة مع الآلاف من روبوتات الذكاء الاصطناعي، أو أنشئ روبوتًا خاصًا بك يتيح لك Bot Libre إنشاء روبوت الدردشة الخاص بك وتدريبه ومشاركته مع الآخرين. قم بالدردشة مع آلاف الروبوتات في دليل الروبوتات المفتوح الخاص بنا. قم بالدردشة مع الروبوتات التي تريد أن تكون صديقتك، والروبوتات التي تريد أن تكون صديقتك أو صديقك، والروبوتات التي تريد أن تحكم العالم، والروبوتات التي تحاكي الأشخاص التاريخيين أو المشهورين. يدعم Bot Libre أيضًا غرف الدردشة والدردشة المباشرة والمنتديات. يمكنك أيضًا إضافة روبوت الدردشة إلى غرفة الدردشة. قم بتوصيل الروبوت الخاص بك بوسائل التواصل الاجتماعي، Facebook، Twitter، IRC، البريد الإلكتروني، Telegram، SMS، والمزيد. يمكنك الدردشة بالصوت والكلام الحقيقي بالعديد من اللغات المختلفة. اختر صورة أو فيديو أو صورة رمزية متحركة ثلاثية الأبعاد لروبوتك من مكتبة الصور الرمزية الخاصة بنا، أو أنشئ الصورة الرمزية الخاصة بك باستخدام الصور والفيديو من هاتفك. اصنع روبوتًا يشبهك ويتصرف مثلك. يمكن تدريب برامج الروبوت Bot Libre بسهولة عن طريق تصحيح ردودها في الدردشة، أو من خلال مراجعة محادثاتها في وحدة تحكم المشرف الخاصة بها. يمكن للروبوتات أيضًا أن تتعلم تلقائيًا من المستخدمين، أو من غرفة الدردشة. يمكنك التحكم في من يتعلم منه الروبوت الخاص بك ومن يمكنه تصحيحه. يمكن للروبوتات أيضًا استخدام البرامج النصية الذاتية المتقدمة وAIML، ولديها ذكاء اصطناعي متقدم بما في ذلك العواطف والوعي والتعلم والفهم. يمكن أيضًا الوصول إلى Bot Libre عبر الويب، وتحتوي واجهة الويب على ميزات إضافية، مثل تحميل سجلات الدردشة والبرمجة النصية وتوصيل الروبوت بـ Twitter وFacebook وTelegram وInstagram وDiscord وWhatsApp والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وIVR وAlexa. ، ومنصات أخرى. أنشئ تطبيق روبوت الدردشة الخاص بك، أو أضف روبوت دردشة، أو دردشة مباشرة، أو غرفة دردشة، أو منتدى إلى تطبيقك الحالي باستخدام Bot Libre SDK مفتوح المصدر. Bot Libre هو مشروع مفتوح المصدر، انضم إلى المشروع على GitHub.
Tars
hellotars.com
يساعد Tars فرق التسويق وخدمة العملاء على تحسين مسارات التحويل الخاصة بهم، وأتمتة تفاعلات خدمة العملاء، وإعادة تعريف تجربة العملاء باستخدام برامج الدردشة الآلية. في Chatbot أو الصفحة المقصودة للمحادثة، يتم الترحيب بالزائرين باستخدام chatbot آلي يبدأ محادثة نصية تشبه المحادثة البشرية، ويمنحهم فقط المعلومات ذات الصلة حول منتجك/خدمتك، ويطلب منهم معلومات الاتصال الخاصة بهم في الوقت المناسب. من خلال هذا النهج، لا ينشغل المستخدمون بجميع المعلومات المدرجة في الصفحة المقصودة الثابتة النموذجية، ويركزون على إجراء محادثة واحدة مع برنامج الدردشة الآلي. وهذا يزيد من فرص قيام المستخدم بتقديم معلوماته وتحويلها إلى عميل محتمل لك. موثوق بها من قبل أكثر من 500 علامة تجارية عالمية مثل Vodafone، وAmerican Express، وBosch، وUniversity of California، وAdobe، وDaimler، والمزيد. تستضيف Tars أكبر مكتبة لقوالب chatbot في العالم مع أكثر من 950+ قالب chatbot عبر الصناعات وحالات الاستخدام.
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel AI هو منشئ برامج الدردشة الآلية الذي يمكّن الشركات من نقل اتصالات عملائها إلى المستوى التالي باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الثورية. توفر المنصة طريقة بسيطة وقوية لإنشاء روبوتات الدردشة التي يمكنها التواصل مع العملاء بطريقة ودية تشبه الإنسان، وتوفر إجابات مفصلة على استفساراتهم. تستخدم الأداة ChatGPT المدمج من Open AI لتمكين الشركات من إخبار العملاء عن منتجاتهم وخدماتهم، والإجابة على أسئلتهم، والتوصية بالمنتجات، والمزيد. يعمل Chatfuel AI على برامج المراسلة الشائعة مثل Telegram وFacebook Messenger وInstagram وWhatsApp، وكذلك على مواقع الويب. يقدم Chatfuel AI خطتي تسعير، وهما Grow وEnterprise، حيث تبدأ الأولى بسعر 79 دولارًا شهريًا وتقدم فترة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا. توفر خطة Enterprise حلاً مخصصًا للتعلم الآلي لعملاء الشركات، مع شخصية الذكاء الاصطناعي المخصصة وأسلوب المحادثة وخطافات الويب وعمليات التكامل والمزيد. من السهل إعداد النظام الأساسي في بضع دقائق فقط، ويمكن للمستخدمين حجز مكالمة للحصول على المساعدة من الفريق. تحظى Chatfuel AI بثقة شركات مثل Grow وتقدم عمليات تكامل مع برامج المراسلة ووسائل التواصل الاجتماعي وتحديثات غير محدودة لقاعدة المعرفة، من بين ميزات أخرى.
Botmake
botmake.io
Botmake.io هي أداة إنشاء روبوت محادثة بسيطة للغاية ونظيفة بدون تعليمات برمجية لأغراض العمل أو الترفيه. يمكن للمستخدمين إضافة chatbot إلى مواقعهم على الويب وتحسين تجربة زوارهم.
SentiOne
sentione.com
SentiOne عبارة عن منصة لأتمتة خدمة العملاء تعمل بالذكاء الاصطناعي. تقوم الأداة بمراقبة الإنترنت (وسائل التواصل الاجتماعي، والبوابات، والمنتديات، والمدونات) عالميًا باستخدام خوارزميات خاصة، وتجمع الإشارات العامة، وتحللها تلقائيًا للحصول على رؤى المستهلك. تسمح وحدة التفاعل المتكاملة لفرق خدمة العملاء بإدارة المحادثات عبر الإنترنت على قنوات متعددة والرد مباشرة من منصة واحدة.
Kommunicate
kommunicate.io
Kommunicate عبارة عن منصة لأتمتة خدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة لتقديم تجربة عملاء متميزة. تتضمن ميزته الرئيسية القدرة على استخدام روبوتات الدردشة التوليدية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والدردشة المباشرة لأتمتة خدمة العملاء. تساعد المنصة في توسيع نطاق التواصل مع العملاء وأتمتته بكفاءة. تشتمل الأداة على "Kompose Chatbot Builder" و"Generative AI Chatbot" اللذين يتم استخدامهما لابتكار وتنفيذ روبوتات محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العمل المحددة. ومن خلال ميزة Dialogflow Integration، فإنه يسمح للشركات بالمساعدة في تبسيط عملية إنشاء chatbot الخاصة بهم. تشمل الميزات الأخرى الأسئلة الشائعة Chatbot والدردشة المباشرة والحلول التي تلبي احتياجات صناعات محددة مثل التجارة الإلكترونية والرعاية الصحية والتعليم والخدمات المصرفية. من الممكن إجراء عمليات تكامل مع الأنظمة الأساسية الشائعة، مما يعزز المراسلة متعددة القنوات ويقدم إدارة علاقات العملاء (CRM) والأتمتة والتحليلات. علاوة على ذلك، فهو يسمح بإنشاء وإدارة روبوتات الدردشة التجارية الخاصة بـ WhatsApp، مما يعزز تفاعل العملاء عبر القنوات الشاملة. بفضل ميزات مثل بناء روبوت الدردشة بدون تعليمات برمجية والتدريب السهل والدقيق والفوري، فإنه يسهل النشر السهل وتكاملات التوصيل والتشغيل. تم تصميمه بشكل واضح مع وضع أتمتة خدمة العملاء في الاعتبار، بهدف زيادة وقت الاستجابة الأول، وتقليل متوسط وقت الحل، وتقليل تكلفة كل حل، وزيادة معدل الاحتفاظ بالعملاء.
Botsify
botsify.com
Botsify عبارة عن منصة للأشخاص والشركات لإنشاء Chatbots الذكية الخاصة بهم دون معرفة كيفية البرمجة. يعرف الأشخاص أنفسهم أعمالهم أفضل من أي شخص آخر، وباعتبارهم خبراء في حالات الأعمال، يمكنهم أتمتة المهام مثل الأسئلة الشائعة ودعم العملاء وملء نموذج وجمع البيانات من الأشخاص. نحن نهدف إلى تغيير المحادثة في الأعمال والتعليم والواجهة البشرية باستخدام أي أداة تقنية. نقوم بأتمتة المحادثات/حالات الاستخدام بحيث يمكن لأي شخص الآن إجراء محادثة/عرض على الكمبيوتر/تلقي التعليمات من الشخص عبر الشاشة. نحن نبتكر في مهمتنا أن نكون الأفضل ونقدم عروضًا صوتية جديدة أيضًا!
TextIt
textit.com
يسمح TextIt لأي شخص ببناء تطبيقات الرسائل القصيرة والصوتية التفاعلية بشكل مرئي في أي مكان في العالم. في قلب TextIt يكمن محرك التدفق الحصري الخاص بنا. باستخدام التدفقات، يمكن لأي شخص إعداد أو تعديل تطبيق SMS أو صوتي معقد دون الحاجة إلى مبرمج أو شركة استشارية باهظة الثمن. باستخدام هاتف Android أساسي، يمكنك تشغيل تطبيقات الرسائل القصيرة على الفور في أي بلد مع تجنب تكاليف الإعداد الباهظة أو الدعم الفني الخارجي.
UChat
uchat.au
UChat عبارة عن منصة chatbot شاملة مصممة لمساعدة الشركات على أتمتة عملياتها. إحدى ميزاتها المميزة هي طبيعتها الخالية من التعليمات البرمجية، والتي تمكن الشركات من إنشاء روبوتات الدردشة الخاصة بها دون أي معرفة برمجية. يتم وصف UChat على أنها منصة قائمة على الرؤية والتي تنفذ أداة إنشاء التدفق بالسحب والإسقاط، مما يمكّن المستخدمين من تصميم ونشر تدفقات المحادثة المعقدة بشكل حدسي. علاوة على ذلك، توفر UChat إمكانية الوصول عبر مجموعة متنوعة من المنصات مع وعد بإشراك العملاء أينما كانوا. تشمل القنوات المدعومة، على سبيل المثال لا الحصر، Facebook Messenger، وWhatsApp، وGoogle Business Messenger، وTelegram، وSMS، وVoice، وLine، وViber، وWeChat، وSlack، وEmail. علاوة على ذلك، يشتمل UChat على قدرات الذكاء الاصطناعي لتطوير روبوتات الدردشة التي تقدم خدمات آلية وملائمة للسياق. الاستجابات المناسبة 24/7. تستخدم المنصة خدمات الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI/ChatGPT وDialogflow لتعزيز كفاءة وجودة تفاعلات الروبوت. بالإضافة إلى بناء chatbot، تتميز UChat بميزة التجارة الإلكترونية المتكاملة التي تقدم عملية دفع سلسة للعملاء عبر جميع القنوات المدعومة. تحتوي المنصة أيضًا على نظام مركزي للدردشة المباشرة والبريد الوارد يسمح بزيادة التفاعل مع العملاء والاتصالات الداخلية المبسطة. فيما يتعلق بالاعتماد، فإن UChat مفتوح بشكل ملحوظ لأي شخص مهتم بالتسويق التحادثي الآلي، لأنه يتبع نهجًا قائمًا على القالب مع مكتبة من القوالب المصممة مسبقًا والجاهزة للاستخدام. تم تجهيز المنصة أيضًا بالعديد من العناصر الأساسية المتقدمة لصياغة روبوتات الدردشة الأكثر دقة وفعالية.
The Bot Platform
thebotplatform.com
البدء في بناء تجربة أفضل للموظفين. تتيح منصة Bot Platform سهلة الاستخدام والتي لا تحتوي على تعليمات برمجية لأي شخص إنشاء الروبوتات الخاصة به والمساعدين الرقميين وأدوات العمل الآلية على قنوات الاتصال مثل Microsoft Teams وWorkplace من Facebook وMessenger. يمكنك بسهولة إنشاء التطبيقات وأتمتة سير العمل ودمج العمليات في قنوات الاتصال والبيئات الرقمية التي يستخدمها موظفوك وعملائك في بيئة موثوقة وآمنة وقابلة للتطوير. ابدأ من قالب قابل للتحرير أو أنشئ روبوتات من البداية تساعد في تعزيز مشاركة الموظفين وإنتاجيتهم. قم بإنشاء برامج تقدير مخصصة، ومساعدين جدد للمبتدئين، وتطبيقات الأسئلة والأجوبة القيادية، وأدوات ابتكار الموظفين، وإرسال استطلاعات النبض، وقياس معنويات الشركة، وتقديم برامج تعليمية مخصصة، والإجابة تلقائيًا على الأسئلة الشائعة أو أتمتة استفسارات مكتب المساعدة. مهما كانت أدوات العمل التي ترغب في إنشائها، قم ببنائها باستخدام The Bot Platform.
CBOT
cbot.ai
CBOT هي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي للمحادثة، وتقدم حلول الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات في الذكاء الاصطناعي للمحادثة والذكاء الاصطناعي التوليدي. نحن متخصصون في تعزيز تجارب العملاء في قطاعات الخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والاتصالات وخدمات العملاء من خلال روبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي، مما يساعد الشركات على تحقيق أهدافها المتمثلة في زيادة ولاء العملاء والإيرادات.
500apps
500apps.com
CRM.io by 500Apps هو برنامج CRM متقدم لدفع المزيد من المبيعات وتنمية أعمالك بشكل أسرع مع أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء المستند إلى مجموعة النظراء. احصل على الوصول إلى 50 تطبيقًا مقابل 14.99 دولارًا لكل مستخدم. سمات: 1. إدارة الرصاص: يمكن لبرنامج إدارة الرصاص إضافة وإدارة جميع العملاء المتوقعين في موقع مركزي واحد. إدارة معلومات العميل بسهولة ورعاية علاقات العملاء باستخدام ميزات إدارة الاتصال الأفضل في فئتها. أغلق المزيد من الصفقات مع عمل أقل. 2. برنامج إدارة الاتصال: يمكن لبرنامج إدارة الاتصال بواسطة CRM.IO إدارة معلومات العميل وتنمية علاقات العملاء أقوى من موقع مركزي واحد. 3. برنامج إدارة الحساب: يفهم برنامج إدارة الحساب الذكي احتياجات عمل عميلك وفوز بمزيد من الصفقات مع رؤية استراتيجية للحسابات الرئيسية في مساعي المبيعات الخاصة بك. 4. إدارة الصفقات: يمكن لبرنامج إدارة الصفقات تتبع المزيد من الصفقات مع الأعمال المتنامية وإدارتها والفوز بها. 5. برنامج أتمتة المبيعات: برنامج أتمتة المبيعات للشركات المتنامية لأتمتة عمليات المبيعات المعقدة بسهولة. أتمتة المبيعات الذكية والقوية ، وتوفير الوقت ، وتبسيط عملية المبيعات الخاصة بك ، وتوسيع نطاق عملك عن طريق أتمتة سير العمل في المبيعات وعملك في دقائق.
yellow.ai
yellow.ai
تعمل Yellow.ai على تمكين المؤسسات من إنشاء محادثات لا تُنسى مع العملاء من خلال منصة أتمتة خدمة العملاء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تتمثل رؤيتنا في التوجه نحو مستقبل دعم العملاء المستقل تمامًا والذي يفتح المجال أمام كفاءة لا مثيل لها ويقلل تكاليف التشغيل بشكل كبير. يقع المقر الرئيسي لشركة Yellow.ai في سان ماتيو، وتقدم خدماتها لأكثر من 1000 مؤسسة، بما في ذلك Sony وDomino's وHyundai وFerellgas وWest Connections وRandstad وTiket.com وLulu Group International وArabic Radio Network وPapa Johns وHyundai وVolkswagen وITC Ltd وOYO. ، سكودا أوتو، في أكثر من 85 دولة. تم بناء منصتنا على بنية متعددة LLM ويتم تدريبها بشكل مستمر على أكثر من 16 مليار محادثة سنويًا، مما يمكّن الشركات من تقديم تجارب عالية وبناء علاقات دائمة مع العملاء. تأسست Yellow.ai في عام 2016 ولديها مكاتب في ستة بلدان، وقد جمعت أكثر من 102 مليون دولار من مستثمرين كبار.
BotStar
botstar.com
BotStar عبارة عن منصة شاملة لروبوتات الدردشة تسهل إنشاء نظام آلي وتطويره وتحسينه لمعالجة الاستفسارات وجذب العملاء المحتملين. يقدم BotStar العديد من الميزات مثل إدارة المحتوى الغني بالوسائط من خلال نظام إدارة محتوى مدمج وجمع بيانات المستخدم لإرسالها إلى أنظمة CRM أخرى. يأتي BotStar مزودًا بمحرر تعليمات برمجية مدمج يتيح للمبرمجين تنفيذ تعليمات برمجية معقدة في سياق تدفق الدردشة. قم ببناء برنامج الدردشة الآلي المثالي الخاص بك مع فريق من ذوي الخبرة وأحدث التقنيات.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell هي شركة رائدة في ابتكارات المراسلة عبر الهاتف المحمول والدردشة التجارية. تتيح منصة التجارة Clickatell Chat Commerce للعلامات التجارية التواصل والتفاعل والتعامل مع المستهلكين من خلال توفير رحلات تجارية تحادثية مبتكرة وبديهية من خلال سهولة المراسلة، بشكل آمن وعلى نطاق واسع. تستخدم العلامات التجارية العالمية منصة التجارة الدردشة الموثوقة من Clickatell لتقليل التكاليف مع زيادة القيمة إلى أقصى حد والارتقاء بتجارب العملاء عبر جميع مراحل دورة حياة المستهلك. يقع المقر الرئيسي لشركة Clickatell في منطقة الخليج ولها مكاتب في كندا وجنوب أفريقيا ونيجيريا. تعرف على المزيد على www.clickatell.com.
Babble AI
babble-ai.com
روبوتات دردشة عالية الجودة، وإعدادات سهلة، وتفاعل يشبه الإنسان، ونماذج دقيقة للحزم المميزة. قم بإنشاء تجارب chatbot قوية وجذابة من شأنها أن تجعل عملائك راضين ويعودون للحصول على المزيد.
Conversed.ai
conversed.ai
من خلال منصة المحادثة AI PaaS، نقوم بتصميم وتطوير وتحسين روبوتات الدردشة وروبوتات الصوت للإجابة تلقائيًا على الأسئلة والطلبات المقدمة من الموظفين، وتحقيق أهداف العمل من خلال التجارة التحادثية، وأتمتة خدمة العملاء. تعمل روبوتات الدردشة لدينا على موقع الويب أو التطبيق الخاص بعملائنا، أو على Messenger أو WhatsApp أو WeChat أو KakaoTalk أو MSFT Teams أو أي منصة دردشة أو صوت أخرى. بعد تطوير حل الدردشة أو الصوت القائم على الذكاء الاصطناعي للمنصات المفضلة، نساعد عملائنا على تحسين أداء الروبوت لتحقيق أعلى مستوى من رضا الموظفين أو أقصى عائد على الاستثمار أو توفير أكبر في التكلفة.
FosterFlow
fosterflow.com
نحن نقدم واجهة دردشة للشركات والفرق الصغيرة لنماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر قدرة.
LivePerson
liveperson.com
LivePerson هي الشركة الرائدة عالميًا في محادثات المؤسسات. تستخدم المئات من العلامات التجارية الرائدة في العالم - بما في ذلك HSBC، وChipotle، وVirgin Media - منصة المحادثة السحابية الخاصة بنا للتعامل مع ملايين المستهلكين بأمان ومسؤولية. نحن ندعم مليار تفاعل محادثة كل شهر، ونوفر مجموعة بيانات غنية وفريدة وأدوات أمان لإطلاق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغات الكبيرة لتحقيق نتائج أعمال أفضل. باستخدام حلول LivePerson، يمكنك فهم ما يريده العملاء، والاتصال بالقنوات المناسبة، ومساعدة وكلائك، وتبني الأتمتة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي - كل ذلك في خدمة أعمالك وعملائك. نحن نسمي هذه الدورة الفاضلة "دولاب الموازنة للمحادثة"، وهي جوهر كل ما نقوم به.
Gupshup
gupshup.io
Gupshup عبارة عن مجموعة من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تركز على تعزيز مشاركة العملاء من خلال أتمتة المحادثة. وهو يشتمل على مجموعة متنوعة من الأدوات لإنشاء وإدارة روبوتات الدردشة الآلية لتفاعلات العملاء المتنوعة. تم تصميم هذه الأدوات لأتمتة جوانب مختلفة من مشاركة العملاء بما في ذلك الاستحواذ والتسويق والتجارة والدعم، وكلها تهدف إلى زيادة القيمة الدائمة للعميل وتقليل تكاليف الخدمة. تشمل الميزات الرئيسية Conversation Cloud، وهو حل متقدم لإدارة تجربة العملاء، وACE LLM، الذي يوفر إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدية. توفر Gupshup أيضًا أدوات للمراسلة متعددة القنوات، بما في ذلك قوالب WhatsApp المعتمدة مسبقًا، مما يسهل المحادثات الثنائية الاتجاهية في الوقت الفعلي مع العملاء. إلى جانب أدوات chatbot، تقدم Gupshup مدير الحملة، وBot Studio، وAgent Assist، ونماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمجال لمحادثات الأعمال. تلبي هذه الميزات تخصيص حوارات العملاء وتأمين بيانات المستخدم. وباعتباره حلاً متعدد القنوات، يدعم Gupshup أيضًا عمليات التكامل مع قنوات متنوعة مثل WhatsApp وSMS وGoogle Business Messaging والمزيد. يمكن استخدام المنصة في مختلف الصناعات مثل BFSI وتجارة التجزئة والرعاية الصحية والمزيد.
Alphachat
alphachat.ai
AlphaChat عبارة عن منصة للذكاء الاصطناعي للمحادثة. فهو يجعل خدمة العملاء أكثر كفاءة والعملاء سعداء. يمكن لأي شخص إنشاء مساعد افتراضي ذكي خاص به (أي روبوت دردشة ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي) وإعداده لأتمتة دعم العملاء في أقل من ساعة. القيمة التي يوفرها المنتج: زيادة كفاءة دعم العملاء في قنوات المراسلة. * قياس وزيادة معدل القرار. * تقليل عبء عمل الوكيل وترك الأسئلة الشائعة تجيب على الذكاء الاصطناعي. * زيادة معدل الانحراف في الدردشة. * وضع المهام المتكررة على الطيار الآلي. * بيانات دقة الدردشة المرجعية إلى بيانات مركز الاتصال الخاص بك. اجعل العملاء سعداء * إجابات فورية على الأسئلة 24/7 * كشف النية وفهم اللغة الطبيعية. * قياس جودة إجابة الذكاء الاصطناعي. * الإجابات في كل لغة. * تسليم الروبوت إلى الإنسان من خلال الدردشة المباشرة المضمنة. قم بإعداده في أقل من ساعة. * قوالب لمختلف الصناعات (SaaS، التجارة الإلكترونية، التمويل، الاتصالات). * يقترح الذكاء الاصطناعي إدخال تحسينات على بيانات التدريب الخاصة بك. أضف المزيد من الذكاء مع ميزات Enterprise مثل كود AlphaOS المخصص في الأغراض، ومصادقة المستخدم، وSSO، وSLA، وواجهات برمجة التطبيقات، والنشر متعدد القنوات (WhatsApp، وMessenger، وRCS، وApple Business Chat، والصوت).
IBM
ibm.com
تعمل IBM Cognos Analytics كطيار مشارك موثوق به للعمل بهدف جعلك أكثر ذكاءً وأسرع وأكثر ثقة في قراراتك القائمة على البيانات. يمنح IBM Cognos Analytics كل مستخدم-سواء كان عالم البيانات أو محلل أعمال أو أخصائي غير متخصص-أكثر قوة لإجراء التحليلات ذات الصلة بطريقة تعيد إلى الأهداف التنظيمية. إنه يقصر رحلة كل مستخدم من التحليلات البسيطة إلى المتطورة ، مما يسمح لهم بتسخير البيانات لاستكشاف المجهول ، وتحديد العلاقات الجديدة ، والحصول على فهم أعمق للنتائج وتحدي الوضع الراهن. تصور وتحليل ومشاركة رؤى قابلة للتنفيذ حول بياناتك مع أي شخص في مؤسستك مع IBM Cognos Analytics.
Botbiz
botbiz.io
قم بتنمية أعمالك بشكل أسرع باستخدام حل WhatsApp Business API الأفضل: * منشئ Chatbot سهل * البث بالجملة * البريد الوارد للفريق المشترك * رسائل القالب * تدفق إدخال المستخدم * عضو الفريق * سير عمل Webhook * تكامل نموذج الويب * تكامل الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني * تكامل المستجيبين التلقائيين * التكامل مع ووكومرس * Shopify التكامل * نقاط نهاية واجهة برمجة تطبيقات Botbiz * إدارة وتقسيم المشتركين * متجر التجارة الإلكترونية * Webhook الصادرة
BOTNATION AI
botnation.ai
Botnation AI هي أفضل منصة لبناء الروبوتات لإشراك تطبيقات المحادثة الصوتية والنصية. لا حاجة للبرمجة، قم ببناء الروبوت الخاص بك في دقائق!
Parallel AI
parallellabs.app
تعرف على Parallel AI، وهو حل متطور مصمم خصيصًا للشركات الحديثة. باستخدام Parallel AI، حدد نموذج الذكاء الاصطناعي الأكثر ملاءمة لكل مهمة محددة، مما يضمن كفاءة ودقة لا مثيل لها. تتكامل منصتنا بسلاسة مع قواعد المعرفة الحالية لديك، مما يؤدي إلى إنشاء موظفين يتمتعون بذكاء اصطناعي مطلعون ومستعدون لمواجهة تحديات عملك. سواء أكان ذلك إجراء مشاريع بحثية قوية بسرعة أو تقديم استشارات الخبراء عند الطلب، فإن Parallel AI يزود عملك بخبراء افتراضيين للدردشة معهم في أي وقت وفي أي مكان.
Wit.ai
wit.ai
Wit.ai عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات تسهل على المطورين إنشاء التطبيقات والأجهزة التي يمكنك التحدث إليها. يمكن لأي تطبيق وأي جهاز استخدام Wit.ai لأخذ مدخلات اللغة الطبيعية (كلام أو رسالة نصية) من المستخدمين وتحويلها إلى أمر.
Floatbot
floatbot.ai
Floatbot عبارة عن منصة للذكاء الاصطناعي للمحادثة تعتمد على SaaS، "بدون تعليمات برمجية"، وشاملة ومدعومة بـ "Generative AI"، وتساعد شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات على أتمتة دعم العملاء، وزيادة تجربة العملاء والتأهيل الرقمي من خلال Chatbots وVoicebots التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. منصة DIY "No Code" التي تسمح ببناء روبوتات هجينة باستخدام أداة إنشاء سير العمل المتقدمة وأدوات الذكاء الاصطناعي للمحادثة. حصل Floatbot على جائزة Emerge50 في NPC [Nasscom Product Conclave] عبر 10 فئات. Floatbot هو أفضل 5 في فئة SaaS! IDC تعرض Floatbot كمبتكر للخدمات المصرفية والمالية في الهند [11 ديسمبر 2019] يمكن إطلاق الروبوتات التي تم تطويرها في Floatbot في بوابة الويب، وتطبيقات الهاتف المحمول (iOS وAndroid)، وFacebook Messenger، وSlack، وSkype، وTelegram، وAmazon Alexa، وGoogle Assistant، وGoogle Home، وWhatsApp. يدعم Floatbot أيضًا تحويل الكلام إلى نص وتحويل النص إلى كلام لـ Voicebots. تم دمج Floatbot مع مركز الاتصال لـ Voicebot. Floatbot عبارة عن منصة هجينة، وهي واحدة من المنصات القليلة جدًا على مستوى العالم، والتي تسمح بتطوير Chatbot وVoicebot متعدد القنوات في غضون ساعات، حيث يمكن لشركة Fintech أو البنك تطوير العديد من الروبوتات التي ستتفاعل مع العملاء أو تتحدث معهم عبر قنوات الدردشة والصوت، على مراحل مختلفة من رحلتهم [دعم العملاء، والتحقق من صحة العميل المحتمل، والتحقق من KYC، واسترداد نقاط الولاء، وتذكيرات الدفع، وحلقة الملاحظات، ومنتجات البيع المتبادل/البيع الإضافي، وما إلى ذلك]. يسمح Floatbot للمستخدمين بالتبديل بسلاسة بين قناة الصوت والدردشة مع الحفاظ على الجلسات والسياق السابقين.
mottle
mottle.com
حوّل الزائرين إلى عملاء باستخدام Chatbot الصديق. أنشئ روبوت محادثة مدعم بالذكاء الاصطناعي مصممًا خصيصًا ليناسب احتياجات عملك دون عناء: قم بتبسيط دعم العملاء وتحسين رضا العملاء - كل ذلك دون أي تعليمات برمجية. ما عليك سوى كتابة تعليماتك بلغة واضحة.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox هو حل اتصالات شامل مصمم لتعزيز مشاركة العملاء وتبسيط عمليات المبيعات من خلال استخدام WhatsApp Business APIs. تتيح هذه المنصة للشركات تحويل تفاعلات العملاء إلى رؤى قابلة للتنفيذ، وذلك باستخدام WhatsApp Chatbots المتقدمة لتسهيل الاتصال السلس. ومن خلال الاستفادة من هذه الأدوات، يمكن للمؤسسات إدارة استفسارات العملاء بكفاءة، وتوليد عملاء محتملين، وفي النهاية دفع نمو المبيعات. تستهدف شركة Gallabox في المقام الأول الشركات التي تسعى إلى تحسين استراتيجيات التواصل مع العملاء لديها، وهي تلبي احتياجات مجموعة متنوعة من الصناعات. تتيح واجهته سهلة الاستخدام وصندوق البريد الوارد المشترك متعدد الوكلاء للفرق التعاون بفعالية، مما يضمن عدم ترك أي استفسار من جانب العميل دون إجابة. تعد المنصة مفيدة بشكل خاص للشركات التي تعتمد بشكل كبير على تفاعل العملاء، مثل التجارة الإلكترونية ومقدمي الخدمات وفرق دعم العملاء. باستخدام Gallabox، يمكن للشركات تنفيذ حملات WhatsApp بالتنقيط وبث الرسائل المصممة خصيصًا لشرائح محددة من الجمهور، مما يعزز جهودها التسويقية ويحسن الاحتفاظ بالعملاء. إحدى الميزات البارزة في Gallabox هي قدرات التكامل الخاصة به. توفر المنصة خيارات توصيل وتشغيل مباشرة تسمح للشركات بالاتصال بالأنظمة الحالية وأدوات إدارة علاقات العملاء (CRM). يتضمن ذلك منصات شائعة مثل Zoho وShopify وWooCommerce وWix وWebEngage وRazorpay وShirocket. من خلال دمج WhatsApp في سير العمل الحالي، يمكن للشركات تبسيط العمليات وضمان تجربة متماسكة للعملاء عبر جميع نقاط الاتصال. بالإضافة إلى ذلك، تلعب Chatbots الخاصة بـ WhatsApp من Gallabox دورًا حاسمًا في أتمتة تفاعلات العملاء. يمكن لهذه الروبوتات الذكية التعامل مع مجموعة متنوعة من المهام، بدءًا من الإجابة على الأسئلة المتداولة وحتى توجيه العملاء خلال عملية الشراء. وهذا لا يقلل من عبء العمل على الوكلاء البشريين فحسب، بل يضمن أيضًا حصول العملاء على استجابات في الوقت المناسب، مما يعزز الرضا العام. تعمل القدرة على تحويل المحادثات إلى إجراءات ذكية على تمكين الشركات من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات وتصميم عروضها لتلبية احتياجات العملاء. بشكل عام، يوفر Gallabox حلاً قويًا للشركات التي تتطلع إلى تسخير قوة WhatsApp لمشاركة العملاء. بفضل تركيزها على سهولة الاستخدام ومرونة التكامل وقدرات التشغيل الآلي، تبرز Gallabox كأداة قيمة للمؤسسات التي تهدف إلى تحسين استراتيجيات الاتصال الخاصة بها وزيادة نمو المبيعات.
Engati
engati.com
فاز برنامج Engati chatbot ومنصة الدردشة المباشرة بجائزة CODiE لعام 2021. فهو يمكّنك من بناء روبوتات ذكية في دقائق دون برمجة. أنشئ مرة واحدة وانشر عبر 15 قناة - WhatsApp وMessenger وInstagram وKik وTelegram وLine وViber وSkype وSlack وWeChat وTwitter وSkype for Business وموقع الويب الخاص بك وتطبيق الهاتف المحمول الخاص بك. يدعم المسارات الذكية والتدريب والنسخ والتحليلات والعلامات الخاصة. باستخدام Engati، يمكنك الاستفادة من قوة التعلم الآلي، وNLP/NLU لتصميم برنامج الدردشة الآلي الخاص بك وإشراك عملائك بأكثر من 50 لغة.
SnatchBot
snatchbot.me
SnatchBot عبارة عن منصة مساعدة افتراضية تعمل بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحسين وأتمتة تجربة العملاء والموظفين والوكلاء على نطاق واسع. تعمل منصة SnatchBot على تبسيط سير العمل والاتصالات التجارية من خلال واجهة قائمة على الرسائل لا تتطلب أي مهارات برمجية. من خلال منصتنا متعددة القنوات، تدعم أدوات SnatchBot دورة الحياة الكاملة لروبوت الدردشة، بدءًا من الاستضافة والتطوير والاختبار وحتى النشر والنشر على قناتك المفضلة مثل موقع الويب الخاص بك وWhatsApp وMessenger وغير ذلك الكثير. تشتمل جميع برامج الدردشة الآلية لدينا على البرمجة اللغوية العصبية (NLP) والتعلم الآلي (ML) والتعرف على الصوت. توفر المنصة ميزات إدارية قوية، إلى جانب أمان قابل للتطوير وعلى مستوى المؤسسات يتوافق مع جميع التفويضات التنظيمية. باستخدام قناة SnatchBot الشاملة، يمكنك تحديد القنوات التي يمكن للمستخدمين من خلالها الوصول إلى برامج الدردشة الآلية الخاصة بك. علاوة على ذلك، يمكنك إنشاء الروبوتات واختبارها ونشرها في كل قناة إما باستخدام واجهة برمجة تطبيقات واحدة للتكامل أو حتى عملية بسيطة بنقرة واحدة. يساعد SnatchBot المطورين أو الشركات في جميع أنحاء العالم على بناء روبوتات الدردشة للتعلم العميق واستثمارها من خلال توفير الوصول المجاني إلى منصة التعلم العميق الخاصة، كل ذلك حتى تتمكن من توفير المال وتعزيز خدمة العملاء أو السمعة وزيادة المبيعات. هدف SnatchBot هو جعل عملية بناء الروبوتات سهلة لأي شخص. يزيل SnatchBot التعقيد ويساعدك على بناء أفضل مراسلة أو تجربة ممكنة لعملائك. نحن نقدم ميزات إدارية قوية وأمانًا على مستوى المؤسسات للامتثال للتفويضات التنظيمية. يمكنك إنشاء روبوتات الدردشة لتلبية طلبات المستهلكين اليومية وتحسين تجارب العملاء، مثل الوصول إلى آخر تحديثات الأخبار أو حجز التذاكر أو طلب الطعام أو الطقس. تقليل التعب التطبيق. أتمتة المهام. تنفيذ سير العمل. تحقق من القوالب لدينا.
Global Message Services
gms.net
تعد خدمات الرسائل العالمية (GMS) مزود خدمة الاتصالات الموثوق به للمؤسسات ومشغلي الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم. يتيح حل CPaaS من GMS للعلامات التجارية توحيد اتصالات العملاء متعددة القنوات عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) واحدة ومنصة الخدمة الذاتية. واستكمالًا لذلك، هناك روبوتات محادثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومنصة CCaaS التي تمكن العلامات التجارية من بناء اتصالات جذابة ثنائية الاتجاه على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في أي نقطة اتصال، مما يعزز تجربة العملاء بشكل كبير. باعتبارها شريكًا قيمًا لمشغلي الهاتف المحمول، تعمل GMS على تعزيز أعمال المراسلة الخاصة بهم وحماية الإيرادات من خلال تحسين تبادل حركة المرور A2P وP2P وP2A، مع منع الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة والصوت. تأسست GMS في عام 2006، وهي الشركة الرائدة وسفيرة الصناعة للمراسلة الآمنة والشرعية والشفافة. يقع مقرها الرئيسي في بار، سويسرا، ولها مكاتب إقليمية في جميع أنحاء العالم.
Humley Studio
humleyai.com
تعمل Humley Studio، وهي منصة SaaS المتطورة، على تمكين الشركات من إنشاء محادثات ذكية دون عناء. لا حاجة لأي تعليمات برمجية - إنها منصة سهلة الاستخدام، تستخدم أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي بما في ذلك GPT لتعزيز تجارب المحادثة الخاصة بك. تضمن أدواتنا الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي وتحمي علامتك التجارية وعملائك. تجاوز روبوتات الدردشة الأساسية مع Humley Studio. قم بإنشاء تجارب محادثة ديناميكية وقابلة للتكيف، وتحويل تفاعلات العملاء إلى محرك نمو. قم بتبسيط العمليات وتقديم تجارب مخصصة والبقاء في طليعة مشاركة العملاء. أنشئ مساعد المحادثة الأول لك في أقل من ساعة مجانًا.
Fixie.ai
fixie.ai
Fixie.ai عبارة عن منصة سحابية مصممة لبناء وكلاء اللغة الطبيعية واستضافتهم وتوسيع نطاقهم.
ChatPion
chatpion.net
ChatPion — Chatbot AI لـ Facebook وInstagram والتجارة الإلكترونية والرسائل النصية القصيرة/البريد الإلكتروني والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي (SaaS) ChatPion هو حل شامل مصمم للارتقاء بأعمالك عبر مجالات مختلفة مثل التسويق والمبيعات والأتمتة وأعمال التجارة الإلكترونية. تتميز منصتنا بمنشئ روبوت دردشة متطور يعمل بالذكاء الاصطناعي مع أداة إنشاء تدفق السحب والإفلات البديهية، مما يلغي الحاجة إلى مهارات البرمجة. يضمن التكامل السهل مع Facebook Messenger وInstagram DM التواصل المستمر. لدى ChatPion منصة تجارة إلكترونية ملفتة للنظر وكاملة الميزات يمكنها، الموجودة في برنامج Messenger Bot نفسه، بيع منتجاتك وتلقي المدفوعات. كذلك، يمكن فتح منصة التجارة الإلكترونية على المتصفحات. إلى جانب برنامج Messenger bot، يتمتع ChatPion ببعض الميزات الرائعة والقوية التي يمكنها التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة. ChatPion هو تطبيق SaaS متعدد المستخدمين، حيث يمكنك إعادة تسمية التطبيق وبيع خدماته للمستخدمين النهائيين.
SocialBot
getsocialbot.com
SocialBot عبارة عن منصة ذكية اصطناعية، تم تطويرها بالشراكة مع فريق Marketing API في Facebook. سيكتشف تلقائيًا السيارات التي تجذب أكبر قدر من الاهتمام بأقل تكلفة للنقرة وسيعرض تلك الإعلانات أولاً لخفض التكاليف. يقوم SocialBot بملء موجز أخبار الفيسبوك الخاص بكل مشتري بالسيارات التي من المرجح أن ينقر عليها. من خلال الاستهداف الدقيق الذكي لدينا، تزيد معدلات النقر إلى الظهور لإعلانات SocialBot بنسبة 250% عن متوسط الصناعة مقابل 18% من متوسط التكلفة.
Aimylogic
aimylogic.com
أداة إنشاء الروبوتات المرئية البسيطة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي Aimylogic عبارة عن منصة للتواصل باللغة الطبيعية للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ابتكر أكثر من 60.000 مستخدم آلاف المهارات للمساعدين الصوتيين وروبوتات الدردشة بلمسة زر واحدة. حتى غير المطورين يمكنهم إنشاء مهارة أو روبوت ذكي باستخدام Aimylogic.
Tail.ai
tail.ai
Tail.ai هي أداة ذكاء اصطناعي مصممة لتبسيط التجارة التحادثية. فهو يوفر إنشاء مساعد افتراضي لمساعدة العملاء على التنقل في كتالوجات المنتجات أو الخدمات، وتوجيههم إلى المنتج الذي يتوافق مع احتياجاتهم وتعزيز تجربة التسوق الشاملة. تحاكي تقنية الذكاء الاصطناعي هذه مندوب المبيعات البشري من خلال فهم استفسارات المستخدمين والرد عليها بشكل طبيعي حول ميزات مثل المواد والقطع والحجم واللون والسعر وغيرها. يتيح النظام الأساسي أيضًا النشر ليس فقط على مواقع الويب، ولكن أيضًا على تطبيقات المراسلة المختلفة لجذب عدد أكبر من الزيارات المؤهلة وتحسين معدلات التحويل. إحدى نقاط البيع الرئيسية في Tail.ai هي بساطته في إعداد الروبوت؛ لم تعد عمليات الإعداد بحاجة إلى أن تكون طويلة أو باهظة الثمن، حيث يحتاج المستخدمون ببساطة إلى تحديد سيناريوهات المبيعات الخاصة بهم من كتالوجاتهم لتشغيل الروبوتات الخاصة بهم وتشغيلها. وبصرف النظر عن إنشاء روبوتات الدردشة الديناميكية، يتضمن Tail.ai أيضًا ميزات لتدريب الروبوت لجعله أكثر معرفة وكفاءة في التعامل مع استفسارات المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر أدوات لتحليل محادثات العملاء، وتوفير معلومات قيمة حول توقعات العملاء وتصوراتهم للعلامات التجارية والمنتجات.
ThumbCrowd
thumb-crowd.com
ThumbCrowd عبارة عن منصة تمكينية تسهل على الشركات إنشاء روبوتات ذكية للتفاعل مع عملائها من خلال الدردشة المباشرة على موقع الويب وقنوات وتطبيقات الوسائط الاجتماعية. كما يوفر أيضًا قوالب معدة مسبقًا للشركات للبدء. بالنسبة لروبوت Ai/ML الخاص بك، أنشئ سير عمل في دقائق وتواصل مع قناة اتصال عملك. للإجابة على الأسئلة الشائعة الأساسية، قم بإنشاء "الروبوت القائم على القواعد" الخاص بك ببساطة عن طريق استخدام خيار السحب والإفلات السلس. كيف يعمل ThumbCrowd؟ الخطوة 1. حدد روبوتًا مناسبًا تم إنشاؤه مسبقًا من القالب أو قم بإنشاء روبوت جديد لعملك. الخطوة 2. تصميم المحادثات. تدريب الروبوت مع البيانات الخاصة بك. الخطوة 3. قم بتوصيل الروبوت المُدرب الخاص بك بشكل لا تشوبه شائبة بقناة الاتصال التجارية المناسبة، على سبيل المثال. Facebook Messenger، والرسائل النصية القصيرة، والدردشة المباشرة، وWeChat، وViber، وLine والمزيد. سترشدك واجهة ThumbCrowd (www.thumb-crowd.com) إلى تطوير وتبسيط عملية خدمة العملاء بأكملها. يمكنك تدريب روبوتات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك على التواصل مع العملاء بتدفق متماسك يعتمد على الشخصية البشرية. ميزة أخرى لـ ThumbCrowd هي الجمع بين حلول chatbot مع خيارات متنوعة لتحسين التفاعل والفهم البشري. احصل على التوازن الصحيح، وسوف تستفيد من العملاء الأكثر سعادة والأكثر تفاعلاً.
TruVisibility
truvisibility.com
TruVisibility هو فريق من قادة الفكر ومطوري البرامج والمصممين الذين يرون كل يوم بمثابة فرصة جديدة للأفكار الرائدة والتنفيذ الذي لا مثيل له وبناء علاقات دائمة مع العملاء. يقع المقر الرئيسي للشركة في ديرفيلد بيتش، فلوريدا، ويعتبر المنتج الأساسي للشركة، TruVisibility Digital Marketing Platform، حلاً تسويقيًا رقميًا شاملاً للشركات والمهنيين. قدمت الشركة مؤخرًا TruCHAT - وهو برنامج chatbot قوي متعدد القنوات + حل الدردشة المباشرة للشركات من جميع الأحجام. تستخدم TruVisibility أحدث تقنيات التعلم الآلي والبرمجيات لتمكين الشركات من إنشاء روبوتات الدردشة ومواقع الويب الجاهزة للجوال والتسويق عبر البريد الإلكتروني والمدونات والمزيد.
UNOY
unoy.io
AI.Assisted.Work. - UNOY® عبارة عن منصة بناء بدون تعليمات برمجية تمكنك من رقمنة معرفتك وعملياتك وقراراتك بكفاءة. تعمل UNOY أيضًا على تسهيل توثيق المعرفة المتخصصة ووضعها موضع التنفيذ. من خلال توفير مساعدين ذكاء اصطناعي مصممين خصيصًا، والتكيف المرن مع المتطلبات الفردية، والأمن المهني، والتحسين المستمر، والحل السهل بدون تعليمات برمجية، تمكن UNOY الشركات من تحسين كفاءة وفعالية سير عملها. تدعم UNOY الشركات في الاستفادة من فوائد الذكاء الاصطناعي، وتوفير التكاليف، والعمل بطريقة آمنة من الناحية القانونية. قم بأتمتة أي معرفة تجارية في برنامج Y-Designer المرئي الخاص بنا باستخدام بضع نقرات فقط. احصل على الحد الأقصى من المرونة عن طريق إضافة موصلات البيانات والنماذج والمزيد. لا يوجد رمز مطلوب!
Arsturn
arsturn.com
في عالم اليوم الرقمي سريع الخطى، تبحث الشركات باستمرار عن طرق مبتكرة للتعامل مع عملائها. يظهر Arsturn AI كحل متطور، حيث يقدم روبوتات الدردشة ChatGPT المخصصة التي يمكن دمجها بسهولة في موقع الويب الخاص بك. وفي غضون دقيقة واحدة فقط من الإعداد، يعد Arsturn AI بإحداث ثورة في طريقة تفاعل الشركات مع الزوار من خلال توفير الدعم الفوري وتعزيز تجربة المستخدم. يستخدم Arsturn AI قوة الذكاء الاصطناعي للمحادثة لتزويد المستخدمين ببرنامج دردشة تفاعلي وسريع الاستجابة. فيما يلي نظرة على الآليات الأساسية: * يستخدم معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة (NLP) لفهم استفسارات المستخدم والرد عليها. * يتكيف مع صوت علامتك التجارية للحفاظ على الاتساق في التواصل. * يوفر التفاعل في الوقت الحقيقي، مما يضمن حصول زوار الموقع على مساعدة فورية. تمتلئ حلول ChatGPT من Arsturn AI بالميزات التي تلبي احتياجات الأعمال المختلفة. دعونا نتعمق في التفاصيل: * Chatbots المخصصة: مصممة خصيصًا لتتوافق مع رسائل وأهداف علامتك التجارية. * الدعم الفوري: يوفر إجابات فورية لاستفسارات العملاء، مما يحسن تجربتهم. * إنشاء العملاء المتوقعين: إشراك العملاء المحتملين من خلال الحوارات التفاعلية، والتقاط العملاء المحتملين بشكل فعال. * المساعدة الافتراضية: تعمل كممثل عبر الإنترنت، حيث توجه المستخدمين عبر موقع الويب الخاص بك. تشمل الفوائد ما يلي: * تحسين مشاركة المستخدم مما يؤدي إلى تحسين رضا العملاء. * زيادة معدلات التحويل من خلال تفاعلات العملاء الاستباقية. * توفير التكاليف على دعم العملاء من خلال الاستجابات الآلية.
Botanic
code7.com
يتيح النظام الأساسي إمكانية إنشاء شجرة التفاعل بأكملها ببساطة عن طريق سحب الوحدات وإسقاطها. بعد ذلك، لا يتطلب الأمر سوى نقرة واحدة لنشر الروبوت النهائي على قناتك المفضلة مثل WhatsApp Business وWeb Chat.
BotStacks
botstacks.ai
BotStacks عبارة عن منصة محادثة كاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي توفر مجموعة من الأدوات لبناء ونشر وإدارة روبوتات الدردشة GenAI لمختلف التطبيقات. فهو يوفر ميزات مثل واجهة السحب والإفلات لتصميم سير عمل chatbot، وقدرات معالجة اللغة الطبيعية لفهم مدخلات المستخدم، والتكامل مع منصات المراسلة الشائعة مثل WhatsApp، والتحليلات لمراقبة أداء chatbot، وخيارات النشر لكل من بيئات الويب والجوال. لقد رأينا جميعًا برنامج الدردشة الآلي النموذجي لموقع الويب. ولحسن الحظ، فإن ما لدى الذكاء الاصطناعي التوليدي القدرة على تحقيقه يتجاوز بكثير ما يمكن أن تفعله روبوتات الدردشة الأساسية هذه بمفردها. يذهب BotStacks إلى أبعد من ذلك من خلال تمكين إمكانات الدردشة المتقدمة بحيث يمكن للعملاء تحقيق الجيل التالي من برامج الدردشة مباشرة من داخل تطبيقات الهاتف المحمول. يمهد BotStacks الطريق لنشر GenAI Chatbots عبر منصات مؤسسية متعددة كوسيلة لأتمتة العمليات التجارية.
Juji Studio
juji.io
منشئ Chatbot للذكاء الاصطناعي المعرفي بدون تعليمات برمجية يجمع Juji Studio بين الذكاء الاصطناعي المعرفي وعلم النفس الحسابي وواجهة مستخدم رسومية بديهية (GUI) لتمكين أي شخص من إنشاء روبوتات الدردشة المعرفية المخصصة للذكاء الاصطناعي ونشرها وإدارتها دون الحاجة إلى تعليمات برمجية أو موارد لتكنولوجيا المعلومات. حقق بسهولة 100X من الوقت للقيمة. على عكس أي روبوتات دردشة أخرى تعمل بالذكاء الاصطناعي، تتمتع روبوتات الدردشة الإدراكية ذات الذكاء الاصطناعي بمهارات شخصية بشرية متقدمة. ومن خلال هذه المهارات، يمكنهم الاستماع بفعالية إلى مستخدميهم والاستجابة بتعاطف. يمكنهم أيضًا القراءة بين السطور واستنتاج الخصائص الفريدة لكل مستخدم تلقائيًا من المحادثات، مثل السمات الشخصية الخمس الكبرى والمهارات الشخصية، واستخدام هذه الأفكار لتخصيص خدماتهم بشكل عميق لكل مستخدم. تم استخدام Juji Studio لأتمتة مهام المشاركة البشرية المتنوعة والمعقدة، مثل إجراء المقابلات والتدريب/التدريس وعرض المعلومات المقنعة، عبر مجالات مختلفة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية وإدارة المواهب.
konversable
konversable.com
يعد Konversable أحد حلول الدردشة القوية المصممة لإسعاد عملائك وتحويل المزيد من الاستفسارات. يمكن استخدام حلنا عبر العديد من حالات الاستخدام المختلفة. تم تصميم Konversable لمساعدة عملائنا بعدة طرق: * يمكن الآن إخطار العملاء الذين تم تمكين النسخ الاحتياطي للدردشة المباشرة بهم بطلبات الدردشة المباشرة الواردة من خلال التطبيق، ويمكنهم أيضًا الدردشة مع المستخدمين من داخل التطبيق مباشرة. * يمكن استخدام جميع وظائف الدردشة المباشرة الموجودة في الحل السحابي الخاص بنا داخل التطبيق، بما في ذلك القدرة على نقل الدردشات بين الأقسام، وإنشاء/إدراج الردود السريعة لتحسين سهولة الاستخدام. * يمكن إخطار العملاء بأي عملاء متوقعين يتم إنشاؤهم بواسطة الروبوت الخاص بهم، مما يضمن إمكانية التصرف بسرعة. * يمكن مراجعة نصوص الدردشة عبر جميع قنوات المراسلة عند اتصالها؛ بما في ذلك محادثات موقع الويب ومحادثات Whatsapp ومحادثات Messenger. ميزات تفاعلية واستباقية لزيادة الاستفسارات والمحادثات والتحويلات.
Konverse AI
konverse.ai
Konverse عبارة عن منصة للمشاركة في المحادثة وChatbot تساعدك على إنشاء روبوتات المشاركة الآلية وإدارتها ونشرها عبر WhatsApp وInstagram وFacebook والدردشة المباشرة وGoogle My Business والمزيد.
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