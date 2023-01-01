T-Mobile DIGITS

استخدم جميع أرقامك على جهاز واحد! هل تحتاج إلى أرقام مختلفة لأجزاء مختلفة من حياتك؟ يمكن لعملاء T-Mobile استخدام تطبيق DIGITS للوصول إلى أرقام هواتف محمولة متعددة.

الموقع الإلكتروني: digits.t-mobile.com

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