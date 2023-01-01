Kisi هو برنامج سحابي سهل الاستخدام لإدارة الوصول إلى أبوابك. للوصول الفعلي، استخدم تطبيق الهاتف الذكي الخاص بك أو الشارات الآمنة لفتح الباب وفتحه

الموقع الإلكتروني: getkisi.com

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