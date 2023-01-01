WebCatalog
Student Beans

Student Beans

studentbeans.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Student Beans على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

هل تبحث عن خصومات مجانية للطلاب؟ نحن نعمل مع العلامات التجارية لنحصل على عروض طلابية حصرية. Gymshark، Pandora، WHSmith وغيرها فقط في Student Beans!

الموقع الإلكتروني: studentbeans.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Student Beans. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

BrokeScholar

BrokeScholar

brokescholar.com

Shopee Singapore

Shopee Singapore

shopee.sg

Secret Escapes

Secret Escapes

secretescapes.com

Offers.com

Offers.com

offers.com

Savings.com

Savings.com

savings.com

Dotloop

Dotloop

dotloop.com

AppSumo

AppSumo

appsumo.com

nearbuy

nearbuy

nearbuy.com

Wowcher

Wowcher

wowcher.co.uk

Marriott Bonvoy

Marriott Bonvoy

marriott.com

DontPayFull

DontPayFull

dontpayfull.com

Goibibo

Goibibo

goibibo.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية