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AppSumo

AppSumo

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الموقع الإلكتروني: appsumo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AppSumo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

AppSumo هو موقع الصفقات البرمجية رقم 1 لرواد الأعمال لكسب المال عبر الإنترنت. استمتع بعروض البرامج مدى الحياة، والخصومات على أدوات الأعمال الصغيرة، والموارد المجانية.

الموقع الإلكتروني: appsumo.com

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