يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من StoreCash Perks على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

StoreCash هي أسهل طريقة لإرسال وإدارة واستلام بطاقات الهدايا لموظفيك أو شركائك أو مستخدميك. من خلال خيارات بطاقات الهدايا الإلكترونية والمحفظة الرقمية والمنصة وواجهة برمجة التطبيقات (API) السهلة، لا توجد طريقة أسهل لإسعاد المستخدمين!

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الموقع الإلكتروني: storecashperks.com

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