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StoreCash Perks

StoreCash Perks

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: storecashperks.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من StoreCash Perks على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

StoreCash هي أسهل طريقة لإرسال وإدارة واستلام بطاقات الهدايا لموظفيك أو شركائك أو مستخدميك. من خلال خيارات بطاقات الهدايا الإلكترونية والمحفظة الرقمية والمنصة وواجهة برمجة التطبيقات (API) السهلة، لا توجد طريقة أسهل لإسعاد المستخدمين!

الفئات:

Business
برامج المكافآت والحوافز

الموقع الإلكتروني: storecashperks.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ StoreCash Perks. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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