WebCatalog
steinberg

steinberg

steinberg.net

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من steinberg على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مع ملايين المستخدمين حول العالم، تعد Steinberg واحدة من أكبر الشركات المصنعة للبرامج والأجهزة الصوتية في العالم. أدخل الآن إلى عالم الإبداع!

الموقع الإلكتروني: steinberg.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ steinberg. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Arduino

Arduino

arduino.cc

Hackaday.io

Hackaday.io

hackaday.io

HSBC

HSBC

hsbc.com

IMVU

IMVU

secure.imvu.com

infograpia

infograpia

infograpia.com

CoinTiger

CoinTiger

cointiger.com

Gelato

Gelato

gelato.com

GQueues

GQueues

gqueues.com

Sweetwater

Sweetwater

sweetwater.com

Brax

Brax

brax.com

Toyota

Toyota

toyota.com

AccelGrid

AccelGrid

cloud.accelgrid.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية