تعد Sweetwater واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في بيع الأجهزة الصوتية الاحترافية في العالم، حيث تقدم مجموعة كبيرة من الآلات الموسيقية والمعدات الصوتية. لديهم شحن مجاني، ودعم فني مجاني، وخطط سداد سهلة، وموظفي المبيعات الأكثر معرفة في الصناعة.

الموقع الإلكتروني: sweetwater.com

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