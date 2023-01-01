WebCatalog
Sweetwater

Sweetwater

sweetwater.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sweetwater على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تعد Sweetwater واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في بيع الأجهزة الصوتية الاحترافية في العالم، حيث تقدم مجموعة كبيرة من الآلات الموسيقية والمعدات الصوتية. لديهم شحن مجاني، ودعم فني مجاني، وخطط سداد سهلة، وموظفي المبيعات الأكثر معرفة في الصناعة.

الموقع الإلكتروني: sweetwater.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sweetwater. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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