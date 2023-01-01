Statista هي شركة ألمانية متخصصة في بيانات السوق والمستهلكين. ووفقا للشركة، تحتوي منصتها على أكثر من مليون إحصائية حول أكثر من 80 ألف موضوع من أكثر من 22500 مصدر و170 صناعة مختلفة، وتدر إيرادات تبلغ حوالي 60 مليون يورو. وقد أطلق موقع الويب deutsche-startups.de على Statista "Start-" "أفضل العام" في عام 2008 وفي نفس العام، كانت الشركة من بين الفائزين في مسابقة الشركات الناشئة "Enable to Start"، التي ترعاها صحيفة Financial Times الألمانية. في عام 2010، قامت مبادرة "Deutschland – Land der Ideen" (ألمانيا – أرض الأفكار) باختيار Statista كواحد من الفائزين في فئة "معالم في أرض الأفكار 2010". وحصل على جائزة الرنجة الحمراء الأوروبية. في عام 2012، تم ترشيح Statista لجائزة رائد الأعمال الألماني في فئة "Fast Climber"، وفي عام 2020، تم إدراجها في قائمة قواعد البيانات التي يجب أن تكون للمكتبات الأكاديمية والعامة بواسطة Library Journal. في عام 2019، تم شراء Statista بواسطة شركة الإعلان Ströer Media.

الموقع الإلكتروني: statista.com

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