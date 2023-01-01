WebCatalog
Free Statistics Calculators

Free Statistics Calculators

danielsoper.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Free Statistics Calculators على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مرحبًا بك في الإصدار 4.0 من الآلات الحاسبة الإحصائية المجانية! يمكن استخدام هذه الآلات الحاسبة الإحصائية مجانًا من قبل العلماء أو الباحثين أو الطلاب أو أي طرف فضولي أو مهتم آخر. يتم تقديم هذه الآلات الحاسبة الإحصائية المجانية بكل تواضع على أمل أن تساهم بطريقة بسيطة في تقدم العلوم وتحسين الإنسانية. آمل أن يجعلوا حياتك أسهل قليلا!

الموقع الإلكتروني: danielsoper.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Free Statistics Calculators. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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