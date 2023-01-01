(株式会社スターフライヤー، Kabushiki-gaisha Sutāfuraiyā) (TYO: 9206)، على غرار StarFlyer، هي شركة طيران يابانية يقع مقرها الرئيسي في مطار كيتاكيوشو في كوكورامينامي كو، كيتاكيوشو، محافظة فوكوكا. وتصف نفسها بأنها "شركة طيران هجينة" توفر مستوى أعلى من الخدمة من شركات الطيران منخفضة التكلفة بينما تكون تكاليف التشغيل أقل من شركات النقل القديمة ذات الخدمة الكاملة. على الرغم من أن رمز الاتحاد الدولي للنقل الجوي الخاص بشركة الطيران هو 7G، إلا أنها استخدمت محليًا أيضًا الرمز MQ (الذي تم تصميمه خارج اليابان بواسطة اتحاد النقل الجوي الدولي لشركة Envoy Air) لرحلاتها.

الموقع الإلكتروني: starflyer.jp

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