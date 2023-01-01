WebCatalog
StackSkills

StackSkills

stackskills.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من StackSkills على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

فكر بشكل أكبر. اعمل بذكاء. تنمو بشكل أسرع. احصل على الإلهام لتطوير حياتك المهنية من خلال دورات تدريبية في التكنولوجيا والأعمال والتسويق وما بعده!

الموقع الإلكتروني: stackskills.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ StackSkills. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Merit

Merit

get-merit.com

Tailwind

Tailwind

tailwindapp.com

Sana AI

Sana AI

sana.ai

Dice

Dice

dice.com

Acadium

Acadium

app.acadium.com

Hostify

Hostify

app.hostify.com

vidIQ

vidIQ

app.vidiq.com

Template.net

Template.net

template.net

User.com

User.com

app.user.com

Udacity

Udacity

udacity.com

BusinessU

BusinessU

app.businessu.org

Grepper

Grepper

codegrepper.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية