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الموقع الإلكتروني: cybrary.it

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cybrary على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

التدريب على الأمن السيبراني من Cybrary سوف يرتقي بحياتك المهنية إلى المستوى التالي. لدينا دورات الأمن السيبراني التي يمكن أن تساعدك في الوصول إلى هناك!

الموقع الإلكتروني: cybrary.it

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