تعمل Sportsnet على ربط عشاق الرياضة الكنديين بالفرق والرياضيين المفضلين لديهم، باستخدام خمس منصات: التلفزيون والراديو والإنترنت والهاتف المحمول.

الموقع الإلكتروني: sportsnet.ca

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