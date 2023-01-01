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تم تصميم تطبيق Strava للهاتف المحمول والموقع الإلكتروني للرياضيين، وهو مصمم من قبل الرياضيين، ويربط الملايين من العدائين وراكبي الدراجات من خلال الرياضات التي يحبونها.

الموقع الإلكتروني: strava.com

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