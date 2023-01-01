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Strava

Strava

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الموقع الإلكتروني: strava.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Strava على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تم تصميم تطبيق Strava للهاتف المحمول والموقع الإلكتروني للرياضيين، وهو مصمم من قبل الرياضيين، ويربط الملايين من العدائين وراكبي الدراجات من خلال الرياضات التي يحبونها.

الموقع الإلكتروني: strava.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Strava. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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